8 películas de Navidad para ver con niños la Noche de Reyes: dónde y cómo verlas

Hace unos días que llegó la Navidad y además de abrir los regalos que vayan a traer los Reyes Magos y reencontrarse con los seres queridos, uno de los mejores planes que se puede hacer en esta época es sentarse en el sofá con toda la familia para ver una película navideña. Para ello, el amplio catálogo que ofrecen las plataformas de streaming como Netflix, HBO Max o Disney+ hace que ahora sea más fácil que nunca encontrar la cinta perfecta.

Desde absolutos clásicos ya no solo de la Navidad, sino del cine en general, hasta películas animadas que optaron al Oscar, en las plataformas hay multitud de cintas para que los niños disfruten todavía más de estas fechas tan señaladas, e incluso alguna que otra podría conquistar al más hater de esta época del año. Además, muchas de ellas dejan una moraleja importante para aplicar en la vida diaria.

'¡Qué bello es vivir!' (1946)

El clásico por antonomasia de la Navidad es esta impresionante película de director Frank Capra en la que un no menos increíble James Stewart (George) ha perdido completamente las ganas de vivir, lo que le lleva en Nochebuena a tomar una decisión drástica... hasta que una figura celestial le muestra cómo sería la vida sin él. Una de las mejores películas de la historia del cine que es ideal para ver en familia y que está disponible en la plataforma Movistar Plus+.

'Solo en casa' (1990)

Otra de las grandes películas navideñas es la mítica cinta de 1990 protagonizada por Macaulay Culkin (que se ha reencontrado con su madre ficticia) y que es una de las que no puede faltar en Navidad. La historia del pequeño Kevin, cuya inmensamente rica familia se va de vacaciones a Francia y se olvidan de él, se ha convertido en uno de los máximos exponentes del cine ambientado en esta época, ya que a pesar de que hubo hasta cinco secuelas más, la original siempre tendrá un hueco especial en los espectadores. Está disponible en Disney+.

'Un padre en apuros' (1996)

Arnold Schwarzenegger dejó de ser una máquina de matar por un momento cuando en 1996 protagonizó esta cinta en la que un ejecutivo de éxito obsesionado con el trabajo apenas tiene tiempo para su familia. Cuando su hijo le pide por Navidad el juguete deseado por todos en Estados Unidos, agotado en todas las tiendas, el empresario emprende una dura búsqueda para encontrar a Turbo-Man. Esta película, que deja una importante enseñanza al final, se puede ver en Disney+.

'El Grinch' (2000)

Jim Carrey se metió en la verde piel de esta criatura en la cinta dirigida por Ron Howard, que se ha convertido en una de las cintas imprescindibles de estas fechas cada año. Este hosco y malhumorado ser que odia por completo la Navidad decide robársela a los vecinos del pueblo, aunque al final no saldrá como espera. Es la segunda película navideña más taquillera de la historia (por detrás de Solo en casa), y está disponible tanto en Netflix como en Amazon Prime Video.

'Love Actually' (2003)

No hay año en el que no llegue la Navidad y Love Actually no salga a la palestra como una de la películas imprescindibles que ver. Esta comedia romántica británica de 2003 con un reparto estelar se ha convertido en un clásico contemporáneo del cine navideño gracias a sus múltiples historias interconectadas que dejan distintas moralejas por el camino. Además, este 2023 cumple dos décadas de su estreno, y aunque sus protagonistas hayan cambiado radicalmente, siempre es una de las mejores opciones para ver en familia. Está disponible en Movistar Plus+.

'Polar Express' (2004)

El director de Regreso al futuro (1985) Robert Zemeckies se adentró en el mundo de la animación (aunque no pura) en esta cinta de 2004 en la que un niño que empieza a tener dudas de la existencia de Santa Claus se embarca en un increíble viaje en tren hacia el corazón de la Navidad: el hogar de Papá Noel y la fábrica donde se hacen todos los juguetes que se reparten por todo el mundo. Está disponible en HBO Max.

'Cuento de Navidad' (2009)

Zemeckies volvió a utilizar la técnica del motion capture un lustro después para adaptar uno de las grandes obras literarias navideñas: Cuento de Navidad, de Charles Dickens. En esta cinta es Jim Carrey (que ya había sido El Grinch) quien se mete en otro de los grandes villanos anti-navideños de la historia, Ebenezer Scrooge, al que le visitan tres fantasmas que le cambian la vida por completo. Se puede ver en Disney+.

'Klaus' (2019)

Una de las mejores cintas de Navidad y de animación de la historia se produjo en España. Esta película dirigida por Sergio Plabos, creador de la historia de Gru y mi villano favorito (2010), es una historia alternativa de Santa Claus que encandiló a todo el mundo en el 2019 y que llegó a estar nominada al Oscar a mejor película de animación. Es una producción propia de Netflix, plataforma en la que sigue disponible.

