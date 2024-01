8 películas románticas navideñas y dónde verlas: historias de amor para combatir el frío

La Navidad siempre es una de las épocas más especiales del año, tanto en España como en todo el mundo, y por ello las películas ambientadas en estas fechas tan señaladas se han producido desde casi los comienzos del cine. Las cintas navideñas han sido protagonistas desde hace muchas décadas y se han convertido en un género en sí mismas, y si ya se combinan con una buena dosis de romanticismo, el resultado es idóneo.

Aunque no seas amante de las películas navideñas, una buena historia de amor siempre es bienvenida, por lo que estas películas son perfectas para pasar un buen rato enfrente de la televisión para ver una cinta romántica (o varias) ambientadas entre árboles de Navidad, muérdagos, luces y mucha nieve.

'Love, actually' (2003)

La película romántica navideña por excelencia acaba de cumplir dos décadas desde que se estrenó, pero ni su historia ni sus protagonistas han quedado obsoletos. Un reparto estelar formado por Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson o Keira Knightley, entre muchos otros, y unas tramas conectadas entre sí llevan desatando pasiones desde hace 20 años, y por mucho que pase el tiempo, seguirá siendo una de las cintas imprescindibles para ver en esta época del año. Se puede ver tanto en Netflix como en Movistar Plus+.

'Vacaciones' (2006)

Otra película con estrellas de Hollywood como protagonistas. Vacaciones (The Holiday) narra el intercambio de casas en plena Navidad entre los personajes de Kate Winslet y Cameron Díaz, quien ha defendido recientemente a Jamie Foxx. Ambas tienen muchos problemas amorosos, por lo que deciden adentrarse en esta aventura sin conocerse la una a la otra... pero la vida les tiene preparada varias sorpresas. Se puede disfrutar en Netflix.

'Last Christmas' (2019)

Esta cinta protagonizada por Emilia Clarke fue una de las grandes sorpresas del año 2019, cosechando más de 120 millones en taquilla y conquistando a los espectadores con una historia de amor navideño que llegó a los corazones de muchos (y a la mayoría se los destrozó). Está disponible tanto en Netflix como en Movistar Plus+ y sin duda es una de las mejores películas de Navidad del último lustro.

'Noche de fin de año' (2011)

Si te apasiona Love actually, hay otra cinta ideal para ti, aunque esta vez ambientada en Nochevieja. Otro reparto repleto de estrellas, entre las que se encuentra Michelle Pfeiffer, Zac Efron (que estrena The Iron Claw en febrero), Katherine Heigl, Hillary Swank, Robert De Niro o Sarah Jessica Parker en una película de historias entrelazadas que no consiguió el éxito del largometraje británico pero que aun así es perfecta para ver la noche del 31 de diciembre. Se puede ver en HBO Max.

'Noches blancas: tres historias de amor inolvidables' (2019)

La adaptación cinematográfica de la novela homónima escrita por John Green (Bajo la misma estrella), Maureen Johnson y Lauren Myracle recoge las tres tramas entrelazadas del libro que suceden durante una fuerte tormenta de nieve en Nochebuena. Ideal para adolescentes, Noches blancas: tres historias de amor inolvidables y su hora y media de duración es ideal para disfrutar del romanticismo juvenil. Es una producción propia de Netflix.

'Carol' (2015)

Una de las películas más conocidas de la última década. Protagonizada por Cate Blanchett y Rooney Mara, Carol adapta el relato lésbico homónimo de Patricia Highsmith. Este largometraje de Todd Haynes, que muy pronto estrena May December (2023), es uno de los grandes dramas navideños que se pueden ver en las plataformas de streaming. Esta cinta nominada a seis Oscar se puede ver en Amazon Prime Video.

'Los muertos' (1987)

La última película del director John Huston (La reina de África, 1951) fue esta adaptación del relato homónimo escrito por James Joyce y recogido en Dublineses. Protagonizada por su hija Anjelica Huston, en esta historia se reflexiona sobre muchos temas importantes de la vida a la par que se recuerdan los antiguos amores de la juventud. Se puede ver de manera íntegra en la plataforma Filmin.

'Mientras dormías' (1995)

Una de las grandes películas de la filmografía de Sandra Bullock es esta cinta de 1995 en la que interpreta a una enfermera que salva al amor de su vida, pero que acaba enamorándose del hermano. Esta comedia romántica navideña dirigida por el director de Megalodón (2018) dura apenas una hora y 40 minutos y es perfecta para los fanáticos del género. Está disponible en Disney+.

