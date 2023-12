Cameron Diaz defiende a Jamie Foxx, al que acusan de comportamientos tóxicos en el rodaje de 'Back in Action'

Cameron Diaz regresará a la gran pantalla en 2024 después de una década. Lo hará en Back in Action, una película dirigida por Seth Gordon que, contra todo pronóstico, ocupa los titulares de varias cabeceras por otros motivos diferentes a la vuelta de la actriz. En concreto, el foco de atención recae sobre Jamie Foxx, quien supuestamente habría enrarecido el ambiente en el rodaje con su polémico comportamiento.

Algunos medios de comunicación llegaron a señalar que la propia Cameron Diaz había expresado en alguna ocasión que nunca iba a volver a actuar en una película por culpa del estadounidense. Sin embargo, ella misma salió a desmentir los rumores en el podcast Lipstick on the Rim: "Realmente odio todas las cosas que se están diciendo sobre la grabación todo el tiempo. Me dan ganas de gritar a pleno pulmón: '¿De qué estáis hablando?".

La actriz, que también trabajó junto a Foxx en Annie (2014) y Un domingo cualquiera (1999), lo retrató como el alma del grupo, la persona que los anima y que todos quieren. Además, destacó que es un profesional en todos los niveles. "Jamie es el mejor, le quiero mucho. Es una persona muy especial y talentosa, muy divertida. Los problemas que sucedieron durante la producción son cosas naturales que suelen pasar. Pero nada se retrasó hasta, obviamente, el final. Y eso es algo sobre lo que no me corresponde hablar", explicó.

Diaz se refería con esto último a las complicaciones médicas que sufrió Jamie Foxx durante varias semanas de la pasada primavera. No se revelaron los detalles, pero esto retrasó los planes de Back in Action. De todos modos, la película todavía se espera que llegue a las salas de cine durante el 2024.

Además de los rumores sobre el comportamiento tóxico de Jamie Foxx en el rodaje de Back in Action, el actor también ha atravesado otra polémica este mismo año. A finales del pasado mes de noviembre, Eric Marlon Bishop (nombre real de Foxx) fue demandado por acorralar y someter a tocamientos a una mujer en el restaurante Catch de Nueva York ocho años atrás. Deberá responder ante la justicia, al igual que otras celebridades como Cuba Gooding Jr. o el cantante Axl Rose (Guns N' Roses), también denunciados por abusos sexuales.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.