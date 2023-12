¿Una de las escenas más recordadas de 'Love Actually' es acoso? Su director opina al respecto

Siempre cuesta escoger entre los cientos de clásicos navideños que se han estrenado a lo largo de los años, pero Love Actually es una de esas elecciones que nunca fallan. La comedia romántica dirigida por Richard Curtis se estrenó hace 20 años y a día de hoy sigue siendo muy popular y una opción segura para disfrutar en estas fechas.

Esta cinta entrelaza varias historias de amor que suceden en Londres durante las semanas previas a la Navidad. El mensaje que quiso transmitir es que, allá donde mires, siempre verás amor. Y es que todos sus personajes, desde oficinistas hasta una estrella del rock o el primer ministro del Reino Unido, afrontan las diferentes caras que tiene este genuino sentimiento.

La película es todo amor, pero aun así no ha escapado de la polémica, aunque esta haya llegado dos décadas después. Tiene que ver con una de sus escenas más recordadas, cuando el personaje que interpreta Andrew Lincoln decide declarar su amor por Juliet, la esposa de su amigo (interpretada por Keira Knightley), por medio de una serie de carteles. Hay quienes señalan que es una situación de acoso, y Richard Curtis, director del largometraje, analizó los comentarios al respecto.

En una entrevista para The Independent el pasado mes de noviembre, el cineasta ofreció su visión particular: "Él realmente se presenta en casa de su amigo para decirle a su mujer, si es ella quien abre la puerta, que le quiere. Creo que es un poco raro. Quiero decir, recuerdo que me cogieron por sorpresa hace siete años cuando me entrevistaron y me dijeron: "Por supuesto, estamos interesados en la escena del stalker".

Curtis no supo reaccionar al principio, aunque luego admitió que pudo aprender sobre el debate que se había generado por el momento de los carteles. "Solo puedo decir que mucha gente inteligente estuvo involucrada en la película, y ninguno pensamos que estuviéramos retratando a un stalker. Pero es interesante y divertido por varios motivos, ya sabes, Dios bendiga a nuestro mundo en evolución", añadió.

Esta escena de Andrew Lincoln y Keira Knightley es el ejemplo perfecto de que, pese a que Love Actually es un clásico navideño, tampoco escapa de las críticas. La película ha sido objeto de debate en varias ocasiones por otros motivos, como los chistes sobre el peso de algunos personajes, el retrato de cierta misoginia o la falta de diversidad en el reparto.

Curtis ha echado la vista atrás a sus obras en varias ocasiones debido a estos comentarios. Por otro lado, su hija Scarlett, que es escritora, criticó públicamente la forma en que su padre retrató a las mujeres y las personas de color en el pasado. El director aseguró haber superado esto en sus películas más recientes y espera que su hija pueda disfrutar de Genie, su nuevo largometraje: "Me sorprende que alguien se sorprenda de que una escritora mire 10 o 20 años atrás y diga: 'Vivimos en un mundo muy diferente'. Así que creo que tiene razón en casi todo lo que dice y espero que le guste y que yo esté progresando".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.