Hugh Grant se reencuentra con Drew Barrymore y asegura que sus días de comedias románticas han quedado atrás

En 2007 Hugh Grant protagonizó una de sus películas más queridas en la compañía de Drew Barrymore: Tú a la letra, yo la música. Entonces el intérprete aún se veía con energías de protagonizar el tipo de propuestas por el que llevaba siendo famoso desde la década anterior: comedias románticas de gran encanto donde Grant interpretaba a un perfil muy particular de protagonista. Un perfil que mantuvo entre Notting Hill, Cuatro bodas y un funeral, Love Actually o El diario de Bridget Jones antes de dedicarse en los últimos años a películas muy distintas. Películas que parece que le encantan a su excompañera de reparto.

Grant y Barrymore acaban de reencontrarse en The Drew Barrymore Show, programa de entrevistas encabezado por la actriz. Grant acaba de estrenar Wonka: justo otra película que ejemplifica el viraje que le ha dado a su carrera en los últimos años. En este musical con Timothée Chalamet Grant interpreta nada menos que a un Oompa Loompa, siendo su segunda colaboración con Paul King tras Paddington 2. Esta, junto a otros títulos como The Gentlemen, Dungeons & Dragons: Honor entre ladrones o la serie The Undoing (por la que le nominaron a un Emmy), representan para Barrymore “el renacimiento de Hugh”.

La coprotagonista de Tú a la letra... le ha dicho que esta fase de su carrera le parece “encantadora”. Y Grant se muestra muy satisfecho: “Me volví un poco menos malo después de tener hijos, casarme, ser más feliz… Me hice demasiado viejo, gordo y feo para hacer comedias románticas, obviamente, así que pude ponerme con cosas más interesantes”, explica. Lo que no quiere decir que no aprecie las comedias románticas que le llevaron a la fama. “Me encantan esas películas. Me encanta que a la gente le sigan gustando, pero nunca me he sentido cómodo haciéndolas, en realidad. No sé tú, pero yo prefiero llevar una máscara. Quiero ser otra persona. Ahí es cuando me libero y me gusta bastante actuar”.

Ambos siguen mostrando una gran confianza mutua en los 16 años que han pasado de Tú a la letra... Por otra parte, estas declaraciones no son muy distintas a las que el mismo Grant hizo a un par de años, cuando ya aseguraba que “estaba demasiado viejo y feo” para seguir haciendo comedias románticas. Así que demos por concluida esa fase.

