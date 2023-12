El espectacular cambio de los protagonistas de 'Love Actually': el clásico navideño cumple 20 años

Para una película, no hay silla más disputada que aquella en torno a la mesa de los clásicos. Muchos títulos han orbitado en rededor a esta congregación durante un tiempo, han estado a punto, en ocasiones, de hacerse un sitio y luego han empezado a alejarse. Love Actually, que este año cumple dos décadas, es ya uno de los clásicos navideños más consolidados de la historia del cine, género en el que España también tiene representación gracias a Plácido.

De hecho, la película de Richard Curtis (guionista, entre otras, de Cuatro bodas y un funeral o Notting Hill) goza de un raro privilegio: pese a ser una película idónea para ver en Navidad, sus memorables historias de amor le han asegurado, también, una primera fila dentro del género romántico. Con todo, para celebrar su veinte cumpleaños, hasta 12 cines en nuestro país están proyectando Love Actually, una oportunidad única para reencontrarse con su variopinto y enamorado reparto sobre el que han pasado ya tantas Navidades.

Hugh Grant en 'Love Actually'

Liam Neeson

Cuando se habla de un “antes y un después”, por lo general, discutimos de periodos difusos, que confunden sus extremos y de separación ficticia. Con Liam Neeson no. En el cine contemporáneo, hay pocas carreras dignas de ser divididas con la rotundidad que permite la de Neeson, que llegó a Love Actually como un actor de prestigio, que había rozado el Óscar en La lista de Schindler y tenido, en Maridos y mujeres, la escena de cama más tensa de la filmografía de Woody Allen (justo en el momento en el que estaba rodándola, Mia Farrow descubrió las fotografías del director con su hija adoptiva).

Sin embargo, unos años después de Love Actually, Liam Neeson se acercó a Luc Besson, que preparaba una película de acción, y le dijo “sé que no estoy en tu lista de actores, pero fui boxeador y me encanta hacer escenas de peleas”. El título en preproducción era Venganza y, desde entonces, Neeson vive en un divertido parque temático de puñetazos, balazos y sed de sangre.

Liam Neeson en 'Venganza'. Cinemanía

Thomas Brodie-Sangster

El niño de Love Actually ya ha superado la crisis de los treinta. Brodie-Sangster se puso a las órdenes de Richard Curtis con apenas dos telefilmes a su cuenta y, dos décadas después, disfruta de una carrera en la que no sobra el trabajo: lo hemos visto como hábil y chulesco ayudante del sheriff en Godless, como atormentado vidente en Juego de tronos y como cuasi imbatible ajedrecista en Gambito de dama. Pese a su rostro aniñado, Brodie-Sangster es ya un adulto de pleno derecho que está a punto de casarse con Talulah Riley, actriz y exmujer de Elon Musk.

Talulah Riley y Thomas Brodie-Sangster, en agosto de 2022. David M. Benett / Getty

Keira Knightley

Liam Neeson y Keira Knightley coincidieron en Star Wars: Episodio 1, aunque sus personajes nunca llegaron a cruzarse. Tampoco en Love Actually, donde protagonizaron dos historias diferentes. Knightley, que aventajaba en sólo seis años a Brodie-Sangster cuando se rodó la película, estrenó en 2003 otra de sus películas más recordadas, Piratas del Caribe: La maldición de la perla negra. La actriz no necesitó más carta de presentación que esta: 20 años después, presume de dos nominaciones al Óscar y de su propia serie, El estrangulador de Boston, disponible en Disney Plus.

Keira Knightley CHANEL

Emma Thompson

Profesionalmente hablando, Love Actually no significó demasiado para Emma Thompson, ya que, para cuando llegó al set de rodaje, en su salón había dos estatuillas sobre las que comenzaba a aposentarse el polvo. Las había ganado en 1993 y 1996 y, entre medias, había sido candidata al Óscar por partida doble en 1994. Thompson no necesitaba ninguna ayuda para abrirse camino hasta lo más alto. Ya estaba ahí, y ahí sigue: en 2023, fue nominada al Globo de oro por su papel en Buena suerte, Leo Grande. También actuó, el pasado año, en una película titulada What's Love Got to Do with It? En el devenir de su carrera, Love actually, no mucho.

Emma Thompson encarna a la directora Trunchbull en la versión musical de 'Matilda' (Netflix)

Alan Rickman

Coprotagonizó, junto a Thompson, la historia más triste de Love actually, y, es también el suyo el nombre que pone una nota de tristeza en el aniversario de Love actually. Rickman, recordado sobre todo por su papel como Severus Snape en la saga Harry Potter, falleció en 2016 a causa de un cáncer de páncreas.

Alan Rickman como Severus Snape en 'Harry Potter'. Cinemanía

Colin Firth

Firth había paseado su elegante figura por varias comedias románticas antes de sumarse al reparto de Love actually, como El diario de Bridget Jones. Sin embargo, el británico fue, poco a poco, liberándose de las delicadas garras de este género y, 20 años después, ya lo hemos visto prácticamente en todos y cada uno de sus registros: incluso tuvo que enmascarar su perfecta dicción para hacerse con un Óscar en El discurso del rey.

Colin Firth en 'El discurso del rey' DeAplaneta

Andrew Lincoln

Aunque ha aparecido en los créditos de casi 30 producciones diferentes, Lincoln divide a los espectadores en dos grupos: aquellos para los cuáles él es el enamorado padrino de Keira Knightley en Love Actually; y aquellos para quienes Andrew Lincoln siempre será Rick Grimes, el sheriff de The walking dead.

Andrew Lincoln en 'The Walking Dead' AMC

Hugh Grant

Según el estatuto relativo a la comedia romántica en vigor durante la década de los noventa y los primeros dos mil, ninguna película de este género podía rodarse sin la presencia de Hugh Grant. De forma que helo ahí, cautivador incluso como Primer ministro de Reino Unido. Lejos quedaban aún sus tiempos como Oompa Loompa en Wonka o como excéntrico y peligroso magnate en Operación Fortune.

Timothée Chalamet y Hugh Grant en 'Wonka' Cinemanía

Laura Linney

2003 fue un año que muy difícilmente olvidará Laura Linney ya que, además de Love Actually, estrenó La vida de David Gale (la última película del director Alan Parker) y, sobre todo, Mystic River, de Clint Eastwood. Su pasado inmediato, con El show de Truman a la cabeza, no hablaba en ningún caso de una recién llegada a Hollywood. Recientemente, la hemos visto como matriarca en la serie Ozark.

Laura Linney y Jason Bateman en 'Ozark' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.