Las mejores películas de Mariah Carey como actriz: todo lo que quieres por Navidad es ella

Una nueva temporada ‘Carey’ ha comenzado. Y con ella, una nueva oportunidad para explorar el talento de la cantante, también en el cine. Desde que se diera a conocer en la década de los 90, Mariah Carey no ha dejado de reafirmarse como una de las grandes divas pop de nuestro tiempo, y de nuestras Navidades pasadas, presentes y futuras.

La artista ha logrado hacer de la marca Carey un auténtico emblema de estas fechas, aunque su nombre va más allá de la industria musical. Su faceta como actriz, pese a ser algo más ocasional y no tan frecuente como nos gustaría, nos ha dejado algunos títulos que ya forman parte del imaginario popular.

Por eso, cuando All I Want for Christmas Is You comienza a sonar constantemente a nuestro alrededor, sabemos que ha llegado el momento de revisionar todas esas películas con el sello Carey (antes de que acabe el año). It’s time!

'El soltero' (1999)

'El soltero' fue la primera película en la que actuó Mariah Carey. New Line Cinema

En 1999 Mariah Carey debutaba en la gran pantalla junto a Chris O’Donnell y a Renée Zellweger con El soltero, un remake de la película de Buster Keaton Seven Chances, dirigida por Gary Sinyor. En esta comedia romántica, la cantante interpretó el papel de Ilana, una preciosa cantante de ópera. Ese melodramático desmayo sobre el escenario fue el principio de todo.

'Glitter' (2001)

Mariah Carey encarna a Billie Frank en 'Glitter'. 20th Century Fox

Dos años más tarde, veíamos a la cantante de Touch My Body encarnando a Billie Frank en Glitter. La película cuenta la historia de Billie, una joven artista de Nueva York que busca un hueco en la industria. A medida que asciende a la fama, comienza a enfrentarse a una serie de desafíos personales y profesionales, incluyendo su relación con un DJ llamado Dice, interpretado por Max Beesley.

Aunque Glitter fue lanzada con grandes expectativas, no fue bien recibida, ni en taquilla ni por parte de la crítica. Sí destacó su banda sonora, con varias canciones por cuenta de Mariah Carey, y, sobre todo, el sencillo Loverboy, que logró colarse en diversos rankings de éxitos musicales del momento.

'Atrapadas por la mafia' (2002)

'Atrapadas por la mafia' retrata un mundo de crimen y traiciones en Nueva York. Lionsgate

Mariah Carey es Raychel en Atrapadas por la mafia, una película en la que la joven Meg (Mira Sorvino) pretende huir de su pasado refugiándose en Nueva York. Allí no tardará demasiado en encontrar trabajo y nuevas amistades, pero pronto se verá envuelta en un mundo de crimen y traiciones que le harán elegir elegir entre su vida o la lealtad.

'Death of a Dinasty' (2003)

En Death of a Dinasty, Carey se interpretó a ella misma a través de un breve cameo donde demostró sus dotes para la comedia. Esta sátira de la industria musical del hip hop, centrada en Roc-A-Fella Records, y protagonizada por Ebon Moss-Bachrach, Capone y Damon Dash, también contó con los cameos de artistas como Jay-Z, Chloë Sevigny, Master P, Flavor Flav o Carson Daly.

'Tennessee' (2008)

Mariah Carey retomó su carrera como actriz en 'Tennessee'. Smokewood Entertainment Group

Tras un periodo de inactividad, en 2008 volvería a la gran pantalla con Tennessee. Un drama musical que narra la vida de dos hermanos que tratan de buscar a su padre en un intenso viaje en carretera. A lo largo del camino, se encuentran con una cantante llamada Krystal, nuestra talentosa Mariah Carey, que decide unirse a ellos en su aventura. En este largometraje, la diva pop exploró aspectos más dramáticos y serios en comparación con algunos de los proyectos anteriores, algo que destacó el público.

'No te metas con Zohan' (2008)

Mariah Carey realizó un breve cameo en 'No te metas con Zohan'. Columbia Pictures

En No te metas con Zohan, Adam Sadler se convierte en Zohan Dvir, un agente del Mossad israelí que finge su propia muerte para perseguir su sueño de convertirse en peluquero en Nueva York. Una sátira cultural que explora el conflicto de la región donde Mariah Carey también tuvo sus minutos de gloria con un breve cameo.

'Precious' (2009)

Mariah Carey hizo una de sus mejores actuaciones en 'Precious'. Smokewood Entertainment Group

Precious, de Lee Daniels, posiblemente sea una de sus interpretaciones más relevantes de su trayectoria como actriz. En este drama social y familiar, Mariah Carey es la señora Weiss, trabajadora social de Precious quien la apoya en sus constantes luchas. Una curiosidad de la película es que, en un principio, el papel iba a ser para Helen Mirren, pero Daniels, quien ya había trabajado con Carey en Tennessee, dijo que había quedado impresionado por su trabajo y decidió dárselo a ella.

'El mayordomo' (2013)

Mariah Carey tiene un papel principal en 'El mayordomo'. The Weinstein Company

En el 2013 llegó a los cines El mayordomo, película protagonizada por Forest Whitaker. Un mayordomo forma parte de la historia de la Casa Blanca durante en el transcurso de tres décadas y ocho administraciones presidenciales, como las de Eisenhower, Kennedy y Nixon. En este largometraje, Mariah Carey interpretó a Hattie Pearl, madre del mayordomo y uno de los personajes principales.

'Operación Casino' (2017)

Scott y Kate pierden el dinero con el que iban a pagar la universidad de su hija Alex. Desesperados, abren un casino clandestino en el sótano de su casa. Con esta premisa comienza Operación Casino, película dirigida por Andrew Jay Cohen en la que la cantante tuvo un cameo no exento de controversia junto al coprotagonista Rob Huebel.

'Plan de chicas' (2017)

También en 2017 llega a la gran pantalla Plan de chicas, una hilarante comedia donde cuatro amigas de la infancia viajan a Nueva Orleans para visitar el Festival Essence, acompañando a una de ellas que va a dar allí una charla sobre su nuevo libro de autoayuda. Durante el viaje habrá peleas, reconciliaciones y algún que otro cameo de nuestra diva del pop y de la Navidad por excelencia. Te vas a mear (literal).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.