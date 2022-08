Mariah Carey homenajea a Olivia Newton-John con su interpretación de ‘Hopelessly Devoted To You’

La muerte de Olivia Newton-John ha azotado a la comunidad hollywoodiense, quien busca una despedida a la altura de la icónica Sandy de Grease. Después de una carrera plagada de éxitos en el mundo de la música y la interpretación, la británico-australiana se granjeaba grandes amigos sobre los escenarios, entre ellos Mariah Carey, quien también ha querido rendir tributo a la actriz.

"Primero me enamoré de la voz de Olivia cuando era una niña y escuché I Honestly Love You. Canciones como Magic, Suddenly y Have You Never Been Mellow mostraron su hermoso tono aireado y su sonido característico. Y luego estaba Grease. Yo estaba obsesionada. Me disfracé de Bad Sandy para el Halloween de quinto grado y pensé que eso lo era todo", compartía Mariah Carey a través de su cuenta de Instagram, junto a una serie de instantáneas con Olivia Newton-John.

"Años más tarde, la única e inigualable Olivia Newton-John subió a mi escenario en Melbourne, Australia, y cantamos juntos con todo nuestro corazón Hopeless Devoted To You. Este es un momento que jamás olvidaré", señalaba Carey. La norteamericana también compartía un vídeo de la interpretación de esta canción, que pronto se hacía viral en las redes sociales.

"También fui bendecida por estar en su presencia en muchas otras ocasiones y ella era una de las personas más amables, generosas y encantadoras que he conocido. Se la extrañará. Será recordada. será amada. Olivia, sinceramente te quiero", concluía una conmovida Carey.

Hopelessly Devoted to You fue una de las canciones de mayor éxito de Grease, compuesta por John Farrar y nominada al Oscar a la mejor canción original. La propia Olivia Newton-John la interpretó en la gala de los premios de la Academia de Hollywood en 1978 y posteriormente fue un verdadero hit en todo el mundo, que aún continúa siendo muy recordado.

