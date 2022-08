La muerte de Olivia Newton-John ha caído como un mazazo sobre todos aquellos que la conocieron, como prueban los numerosos mensajes de condolencia que han circulado por las redes sociales. Ahora es Stockard Channing, la intérprete de Rizzo en Grease, la que se despide de la actriz y cantante angloaustraliana.

"No sé si he conocido a un ser humano más encantador", ha declarado Channing en la revista People. "Olivia era la esencia del verano: su sol, su calidez y su gracia son lo que siempre me viene a la mente cuando pienso en ella. La echaré muchísimo de menos".

Channing y Newton-John se conocieron en el plató de Grease durante el rodaje del filme en 1978, y desde entonces entablaron una gran amistad que ha durado décadas. No en vano ambas eran los miembros más populares de las Damas Rosas, la pandilla de chicas más peligrosa del instituto Rydell.

Entre las celebridades que han expresado su pesar por el fallecimiento de Newton-John destaca John Travolta, su coprotagonista en el musical dirigido por Randall Kleiser, así como Hugh Jackman, Antonio Banderas y Nicole Kidman.

