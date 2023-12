Las 19 mejores películas para Navidad que no son las de siempre

Todos disfrutamos con las reposiciones televisivas de películas que se repiten cada Navidad. En los últimos días seguro que has vuelto a ver Solo en casa, Mary Poppins, Los cazafantasmas, Gremlins... Pero, sin ánimo de darle la espalda al bueno de John McClane, ha llegado el momento de renovar el canon de cine navideño.

Ofrecemos 19 títulos alternativos muy apropiados para ver de forma recurrente en Navidad. ¿Tienes más propuestas? No olvides hacérnoslas llegar y las tendremos en cuenta para futuras listas.

'Escondidos en Brujas' (Martin McDonagh, 2008)

Fotograma de 'Escondidos en Brujas' Cinemanía

Colin Farrell y Brendan Gleeson se toman un descanso de su rutina criminal londinense viajando a Brujas durante las semanas de Navidad, fechas en las que la ya de por sí encantadora ciudad belga se convierte en el escenario perfecto para un cuento de hadas. Sólo que en este caso es un cuento lleno de disparos, tacos, violencia explícita, cazurradas entre canales y muchas risas.

'Entre pillos anda el juego' (John Landis, 1983)

3. 'Entre pillos anda el juego' (1983) PARAMOUNT PICTURES

Cuando los mortales no teníamos ni idea de qué era una subprime (ahora tampoco, para qué engañarnos), llegó John Landis y armó su particular belén a base de Dan Aykroyd, Eddie Murphy y Jamie Lee Curtis. Los espectadores de la época que tenían más gastado el carné de biblioteca, pronto se dieron cuenta que aquello no era más que una versión de El príncipe y el mendigo, de Mark Twain, pero daba igual porque la peli pronto se convirtió en un clásico que hasta sirvió años después para modificar el reglamento de Wall Street (la que hoy se conoce como la "Eddie Murphy Rule").

'Elf' (Jon Favreau, 2003)

Will Ferrell pensaba que 'Elf' destruiría su carrera, pero la película acabó recaudando 220,4 millones de dólares en todo el mundo. ¡Y solo costó 33! NEW LINE CINEMA

Olvida Bad Santa (que está muy bien). La película navideña más subversiva de los últimos años está escondida dentro de esta producción familiar con forma de mazapán en la que un hombre adulto que se ha criado en el Polo Norte y se considera un elfo de Papá Noel tiene que buscarse la vida en Nueva York. Will Ferrell es la entusiasta bomba de nitroglicerina que, al exagerar al máximo todos los tópicos navideños, logra desactivarlos de manera fulminante. Incluye a un James Caan divertidísimo y la presencia de Zooey Deschanel vestida de elfo y cantando en la ducha.

'Arthur Christmas: Operación regalo' (Sarah Smith & Barry Cook, 2011)

'Arthur Christmas: Operación Regalo' (2011) SONY PICTURES

La última gran película de animación con excusa navideña es obra del fantástico estudio Aardman. Especialistas en filmes stop motion, su primera incursión en la animación 3D por ordenador es ya un clásico absoluto que cuenta con gran inteligencia y delicioso humor la historia de Arthur, un elfo al servicio de Papá Noel que decide tomar las riendas del trineo para llevar su regalo a una niña que ha sido pasada por alto en el reparto anual.

'Kiss Kiss, Bang Bang' (Shane Black, 2005)

Kiss Kiss Bang Bang. Cinemanía

No es estrictamente una película navideña, pero si tiene a Michelle Monaghan con el disfraz de Santa Claus más sexy hasta nuevo aviso merece estar en la lista. Además, el director Shane Black ya escribió otro clásico del cine navideño heterodoxo como Memoria letal (con Geena Davis como una loca ama de casa y asesina a sueldo) y para este debut en la dirección adaptando a su manera una novela negra de Brett Halliday puso toda la carne en el asador de los diálogos míticos, la densidad de one liners y todo lo que permite ver una película mil veces sin apreciar la mínima mota de desgaste.

'Arma letal' (Richard Donner, 1987)

Mel Gibson y Danny Glover en la saga 'Arma letal' Warner Bros.

Puede que no tengamos Jungla de cristal en la lista, pero nobleza obliga a pararse en la primera película del guionista que inventó la Navidad con olor a casquillos de bala, el mencionado Shane Black. Arma letal abría (o casi) con un Mel Gibson a punto de montar un tiroteo categoría AAA en mitad de una venta de abetos de Navidad y gracias a eso, nosotros aprendimos que las fiestas en Los Ángeles iban a ser siempre con cuantos más disparos y más narcotraficantes, mejor.

'La duda' (John Patrick Shanley, 2008)

'La duda', 2008 Cinemanía

Cuatro intérpretes se llevan el 90% de tiempo en pantalla en esta adaptación de una obra de teatro del propio director. Y los cuatro con una de las mejores interpretaciones de sus brillantes carreras: Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams y Viola Davis se enredan en una trama de sospechas, malentendidos y acusaciones sobre el posible abuso de un sacerdote sobre un niño de 12 años en una escuela religiosa del Bronx en los años 60.

'Rocky IV' (Sylvester Stallone, 1985)

Fotograma de 'Rocky IV'

Palabras mayores. La película más taquillera de la saga presentaba una pelea entre Sylvester Stallone y Dolph Lundgren en la Navidad de una Unión Soviética que en esas fechas conocía a Gorbachov. Como si de una precognización de la perestroika se tratara, la épica del combate pasaba por Rocky Balboa dirigiendo un discurso al politburó y al público soviético, llamando al entendimiento entre las dos potencias que había protagonizado la Guerra Fría y con el Secretario General del Partido Comunista aplaudiendo como si Stallone hubiera sido un agente de la KGB.

'Chicas malas' (Mark Waters, 2004)

Fotograma de 'Chicas malas' Cinemanía

Porque si se os ocurre algo que diga "Feliz Navidad" más claramente que Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert bailando y cantando villancicos con unos minivestidos de Santa Claus poco apropiados para una función escolar, somos todo oídos a vuestras sugerencias.

'Batman vuelve' (Tim Burton, 1992)

'Batman vuelve' (1992) WARNER BROS

Si no eras tan ducho en cultura anglosajona como para saber que debajo del muérdago toca besarse, seguro que lo aprendiste gracias a Batman y Catwoman. La verdad es que si la Navidad no existiera, sería una cosa que algún director de arte de Hollywood habría inventado para Tim Burton, porque quizá Batman vuelve no sea su película más recordada, pero aquella nieve y aquellas luces quedaban de lujo para acompañar a una de las adaptaciones más divertidas que jamás ha tenido el personaje de DC Comics (sí, también quedaban de maravilla con el pedazo navideño que se gastaba Christopher Walken).

'Tokyo Godfathers' (Satoshi Kon, 2003)

Fotograma de 'Tokyo Godfathers' .

Los amantes de la animación japonesa tendrán sus navidades cinéfilas más que gastadas con esta joya de Satoshi Kon, pero para los que no son expertos en el microcosmos del anime, este será todo un descubrimiento que puede iniciar una nueva afición. La película cuenta la historia de tres vagabundos que se encontraban un bebé abandonado en la calle, emprendiendo una búsqueda para dar con los padres y viviendo una aventura que cambiaría sus vidas para siempre ¿Hay acaso un planteamiento más navideño?

'No controles' (Borja Cobeaga, 2010)

No controles Antena 3 Films

La segunda película de Borja Cobeaga está ambientada en la Nochevieja de pesadilla que le toca pasar a Unax Ugalde mientras, atrapado en un hotel de aeropuerto por culpa de una nevada, intenta recuperar a su exnovia Alexandra Jiménez y soportar el reencuentro con el amigo más pesado de su infancia: Juancarlitros (Julián López). Por comparación, seguro que tu noche de fin de año sale ganando.

'El día de la bestia' (Álex de la Iglesia, 1995)

'El día de la bestia' (Álex de la Iglesia)

La gran familia y La semilla del diablo se daban la mano en la película que confirmó a Álex de la Iglesia como el referente moderno del cine de género en España. Curas pecadores, heavies carabancheleros, presentadores italianos, fachas con gafas de pera, la FNAC Callao, el anuncio de Schweppes y hasta un cartel del antiguo Canal Satélite quedaron para siempre tan ligados a la Navidad de Madrid como una aglomeración en el metro de Callao o una cola en Doña Manolita.

'Un cuento de Navidad' (Arnaud Desplechin, 2008)

'Un cuento de Navidad' Cinemanía

Los conflictos y discusiones familiares propios de estas entrañables fechas, vistos por el último gran narrador del cine francés, Arnaud Desplechin (Reyes y reina), y un reparto de impresión: Catherine Deneuve, Mathieu Amalric, Anne Consigny, Melvil Poupaud, Hyppolyte Girardot, Emmanuelle Devos, Chiara Mastroianni... Todos están encantados de echarse los trastos a la cabeza (con muchísimo estilo y savoir faire, eso sí) para servir de catalizador de esas rencillas que se dan en las mejores familias y el cava navideño puede exorcizar. ¡Salud!

'Mientras dormías' (Jon Turteltaub, 1995)

'Mientras dormías' (1995) BUENA VISTA PICTURES

El boom noventero de Sandra Bullock impulsó la comedia romántica hasta un límite desconocido metiendo a un personaje en coma durante la Navidad, lo cual, pensado fríamente, no tenía la más mínima gracia. Pero el encanto de Bullock era tan brutal que ella misma se bastaba para soportar el peso de este destrozador de taquillas que se convirtió en una de las películas más rentables de 1995 y en el que, en el fondo, el personaje femenino daría para unos cuantos capítulos de Mentes criminales.

'8 mujeres' (François Ozon, 2002)

'8 mujeres' Cinemanía

Dos clásicos de reunión familiar frente a la tele (misterio a lo Agatha Christie y musical pegadizo), juntos en la misma película. Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Emmanuelle Béart, Virginie Ledoyen, Ludivine Sagnier, Danielle Darrieux y Firmine Richard son las ocho damas de la actuación francesa que protagonizan esta pieza con atmósfera teatral y números musicales kitsch que puedes poner dos veces entre que vas al teatro a ver Los miserables y vuelves.

'Operación Reno' (John Frankenheimer, 2000)

Theron rodó 'Operación Reno' porque quería trabajar con John Frankenheimer. DIMENSION FILMS

La semilla plantada por Shane Black en el cine de acción germinó en el final de siglo dando lugar a la película con la John Frankenheimer se despedía de las salas de cine (realmente haría una película más, Camino a la guerra, pero se trataría de un telefilm). Ben Affleck, Gary Sinise, Isaac Hayes y Charlize Theron celebraban la Navidad con una película llena de giros de guion y en la que los protagonistas robaban un casino vestidos de Papá Noel, lo que, hay que reconocer, era una forma original de pasar las fiestas.

'Parking 2' (Franck Khalfoun, 2007)

'Parking 2'

Esta modesta y sencilla cinta de terror escrita y apadrinada por Alexandre Aja y con dirección del autor del remake de Maniac cumple muy bien con su cometido. ¿Cuál es ese? Brindarnos hora y media de Rachel Nichols encerrada en un párking subterráneo por Nochebuena mientras un Wes Bentley con la psicosis subida le da caza.

'Black Christmas' (Glen Morgan, 2006)

Black Christmas, 2006 Cinemanía

En mitad de la fiebre por hacer remakes de clásicos del terror, alguien tuvo la buena idea de reinventar Navidades negras, el clásico slasher de Bob Clark que por adelantarse a su época, hasta se adelantó a La noche de Halloween de John Carpenter. Rodada con mucho (muchísimo) humor, la nueva versión se tomaba muy poco en serio tanto a ella misma como a la cinta original.

