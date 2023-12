¿Cómo de rica es la familia McCallister en 'Solo en casa'? El estudio que confirma lo que muchos ya sabíamos

Situada a las afueras de Chicago (Illinois, EE UU), la villa Winnetka lleva décadas movilizando a cientos de miles de turistas que buscan hacerse una instantánea para el recuerdo. A priori muchos no conocerán este lugar por su nombre, pero todos caerán en la cuenta cuando caigan en que se trata del hogar del pequeño Kevin (Macaulay Culkin) en el clásico navideño Solo en casa.

Con numerosas trampas explosivas en una experiencia inmersiva, este emplazamiento inspiraba incluso réplicas puestas en alquiler estos años. Si bien, la vivienda original de la familia McCallister también nos dio pistas sobre el poder adquisitivo de la familia numerosa del filme dirigido por Chris Columbus en 1990.

Según economistas del Banco de la Reserva Federal de Chicago que trabajaron para el Times (vía People), en 1990, la vivienda de los McCallister solo era asequible para el 1% de los hogares más ricos de Chicago, con un ingreso de unos 305.000 dólares (o 665.000 dólares en 2022).

Las estimaciones apuntan a que el valor actual fuera del mercado de la casa es de alrededor de 2,34 millones de dólares, un poco menos que el precio de venta de hace 12 años. Esto quiere decir que solo sería rentable para aquellas familias con ingresos más altos de 730.000 dólares. Y es que la familia del filme no pasaba apuros económicos desde luego.

El hogar de 'Solo en casa'

Más de 20 años después del estreno de la películas, las teorías continúan apuntando al buen estado de las cuentas de la familia gracias a que el padre, Peter McCallister (John Heard), sería un hombre de negocios, mientras que la madre, Kate McCallister (Catherine O'Hara), sería una diseñadora de moda. Algo que no se llegó a confirmar nunca en los filmes de la franquicia.

Más allá de las imitaciones de este hogar, esta propiedad privada sí que se ha llegado a poner en alquiler en alguna ocasión exclusiva. En diciembre de 2021, Airbnb lanzaba un anuncio escrito por el propio personaje de Buzz McCallister, el hermano mayor de la familia.

"Como el mayor de cinco hermanos, en algún momento fui un poco instigador (y quizás no el más complaciente), buscando atormentar a mis hermanos pequeños. Pero ya he crecido, y me encantaría compartir con vosotros mi casa de la infancia (incluso mi pizza) en estas fiestas. Solo intenta que esta vez mi tarántula, Axl, no se pierda", señalaba por aquel entonces. Un lugar que resulta inolvidable en el imaginario colectivo.

Localizada exactamente en el 671 de Lincoln Ave, la mansión había sido puesto a la venta en 2011 por 2, 4 millones de dólares. Este precio elevado provocó que su precio fuera disminuyéndose hasta venderse finalmente por 1,59 millones.

Esta vida repleta de lujos de los McCallister volvía a quedar clara en el viaje de Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, donde el pequeño Kevin se encontraba entre algodones pese a haberse perdido en la ciudad de los rascacielos, en una secuela igual de reivindicable estas festividades.

