Dormir en la casa de 'Crepúsculo' o pasar las navidades en la de 'Solo en casa': los hogares de película que pueden alquilarse

Todos hemos fantaseado alguna vez con tener el apartamento de Carrie Bradshaw (armario incluido), celebrar Halloween en la casa de los chicos de Scream o vivir en un bloque de pisos con portera a lo Chus Lampreave. Y, ahora, gracias a plataformas de alojamiento como Airbnb o Booking, ya es posible.

Hace unos meses Scooby-Doo cumplía 20 años, y desde la plataforma de Airbnb lo celebraron compartiendo un anuncio donde Matthew Lillard, el actor que daba vida a Shaggy, invitaba a los usuarios a alojarse en la icónica furgoneta “The Mystery Machine” por 20 dólares la noche. La mansión de El Príncipe de Bel-Air, por su 30 cumpleaños en 2020, o la casa de La casa Gucci, debido a su estreno el año pasado, son otras viviendas famosas que se han puesto en alquiler desde la plataforma.

Pero, en la mayoría de los casos, este tipo de ofertas no suele durar demasiado y las casas acaban alquilándose únicamente un par de días, y tan solo a unos cuantos afortunados (y veloces) inquilinos. Sin embargo, hay otras que permanecen en la web todo el año, aunque la disponibilidad es reducida y los precios, muchos de ellos, bastante elevados. En cualquier caso, y si tu sueño es convertirte en el protagonista de tu serie o película favorita, aquí recogemos algunas opciones donde podrás serlo (al menos por dos noches).

'Dolor y Gloria', en Paterna (Valencia)

Cuando Pedro Almodóvar buscaba el enclave perfecto para rodar La mala educación, allá por el 2002, descubrió la belleza de las casas-cueva de Paterna y decidió que tarde o temprano grabaría allí. Catorce años y cinco películas más tarde, ese momento llegó gracias a Dolor y Gloria. Con sus cuevas moriscas y al ambiente íntimo del entorno, esta localidad valenciana se convirtió en un personaje más de la trama. Ahora, Airbnb alquila en su categoría de “cuevas” una de estas casas encaladas que sirvieron de escenario por 60€ la noche. Solo falta que la mismísima Rosalía vaya contigo a hacer la colada al río para completar la experiencia.

Las famosas casas-cueva de Paterna donde rodó Almodóvar su película AYUNTAMIENTO DE PATERMA

'Solo en casa', en Winnetka (Illinois)

Se podría decir que Macaulay Culkin ya forma parte de la cultura pop de los 2000. Ladillla Rusa, incluso, le dedica una canción. Airbnb también le dedica un espacio en su catálogo de ofertas. Bueno, a Culkin y a la película que marcó su vida: Solo en casa. La vivienda se alquila entera e incluye desayuno, calefacción central, chimenea, cámaras de seguridad, extintor de incendios y un botiquín. En esta casa, más vale estar prevenido. El único inconveniente es que para encontrar fechas hay que hacer malabares y reservar con mucha antelación

'Julieta', en Mairena del Alcor (Sevilla)

Muy alejada de Madrid, la ciudad por la que han pasado casi todos los rodajes de Pedro Almodóvar y a la que tantas horas le ha dedicado, hay una casa rural llena de naranjos y color. Se llama Huerta La Cansina, la encontramos en Mairena del Alcor, Sevilla, y también en la página web de Booking, donde puedes alquilar esta casa, uno de los escenarios de la película Julieta, desde 80€ la noche. De este modo te sentirás una auténtica chica Almodóvar, al menos durante el fin de semana.

'Scream', en Tomales (California)

Ahora que ya ha comenzado la temporada oficial de sustos, siempre viene bien una escapada con los amigos para celebrar Halloween. Y si no es en tu piso, mucho mejor. Por eso, Airbnb ofrece la opción perfecta para que pases miedo de verdad. Desde su plataforma tienes la posibilidad de alquilar la casa de Scream en Tamales, California, con un dormitorio, un cuarto de baño y un colchón hinchable, por si se cuela quien no debe. Solo está disponible un par de días y se agotan enseguida. Así que, recordatorio para los privilegiados huéspedes: cerrad bien la puerta del garaje y activad el modo avión.

'Stranger Things', en Albuquerque (México)

En la tercera temporada nos despedíamos de Winona y compañía entre cajas y camiones de mudanza, y en la cuarta conocíamos uno de sus nuevos escenarios. Airbnb celebró su particular fiesta de inauguración permitiendo alquilar, mínimo dos noches y con capacidad para 14 personas, la nueva casa de Joyce, Once, Jonathan y Will en Stranger Things. Pero sin monstruos y a 6.521 dólares la noche. Hogar, dulce hogar.

La nueva casa de los Byers en 'Stranger Things' Cinemanía | Atsushi Nishijima/Netflix

'Crepúsculo', en St. Helens (Oregón)

La escena de Bella Swan en Luna Nueva, frente a la ventana y con Possibility sonando de fondo, no se olvida ni reseteando nuestras mentes. Además, Airbnb ahora lo complica aún más. Con cinco dormitorios, una cuna y, literalmente, 1,5 cuartos de baño, según la plataforma de alojamientos, la casa de Bella Swan en la saga Crepúsculo ya puede ser tuya durante unos días. Aunque reservar ahora es misión imposible, pero siempre se puede esperar a 2024.

El retorno de las brujas, en Salem (Massachusetts)

Con motivo del reciente estreno de El retorno de las brujas 2, la plataforma de alojamientos anuncia en su web la posibilidad de alquilar la cabaña de las hermanas Sanderson. Esto es algo exclusivo, y los afortunados en conseguir dormir aquí solo podrán hacerlo a partir del 20 de octubre por el módico precio de 31 dólares la noche. Nada como celebrar una fiesta de Halloween en Salem rodeado de brujas.

