Brad Pitt y sus 'parejas' de cine: estas son las actrices con las que ha compartido romance

La década de los 90 fue otra época dorada de Hollywood en cuanto a galanes. Tom Cruise, Leonardo DiCaprio o Johnny Depp son solo algunos de los nombres que enamoraron a personas de todo el mundo (también de España) gracias su incomparable sex appeal y su talento innato. En esa lista no puede faltar Brad Pitt, que cumple 60 años este 18 de diciembre y que ha tenido numerosas parejas a lo largo de su vida. Muchas de esas mujeres con las que ha estado el actor de El club de la lucha (1999), con la que está obsesionada la ultraderecha, han sido célebres actrices.

De las 14 novias con las que se ha relacionado Brad Pitt desde que saltó a la fama, una decena son actrices, algunas de mayor popularidad como Angelina Jolie y otras prácticamente desconocidas para el público general, pero que igualmente trabajan en Hollywood. El historial romántico del actor de Babylon (2023) es largo e incluso de película.

Primeros romances de Brad Pitt con coprotagonistas

El primer papel importante de Brad Pitt fue Clase sangrienta (1989), donde comenzó una relación con su coprotagonista Jill Schoelen. Llegó incluso a estar comprometido, pero ella rompió el enlace. Justo después de su ruptura con la scream queen tuvo un breve affair con la actriz (sobre todo de doblaje) E.G. Daily, aunque no tardó nada en encontrar a otra compañera de sector: tuvo un efímero romance con Robin Gives, ex de Mike Tyson (que los pilló a amabos en el coche) y a quien conoció cuando el actor hizo un cameo en la sitcom Los primeros de la clase.

Brad Pitt y Jill Schoelen en 'Clase sangrienta' (1989) Cinemanía

Otra de las grandes sitcom de los 80 y 90 fue Matrimonio con hijos, serie que lanzó a la fama a Christina Applegate y en cuyo set conoció a Brad Pitt, a pesar de que el actor no formaba parte del reparto. Tuvieron varias apariciones juntos, aunque como curiosidad fue la actriz quien le dejó a a él, y lo hizo por otro hombre. La última relación del productor de Beetlejuice 2 en esa década fue también la más duradera hasta el momento: entre 1989 y 1993 mantuvo un romance con Juliette Lewis (El cabo del miedo, 1992) con la que coprotagonizó dos películas.

Su mediática relación con Gwyneth Paltrow

Al año siguiente Brad Pitt rodaría una de las películas más importantes de toda su carrera, Seven, y en el set conoció por primera vez a otra de las grandes figuras del Hollywood de los 90: Gwyneth Paltrow. La actriz, que se convirtió en una estrella gracias a la película de David Fincher, hizo el papel de esposa de David Mills (Pitt) en el exitoso thriller, algo que estuvo a punto de trasladarse a la realidad.

Gwyneth Paltrow y Brad Pitt estuvieron comprometidos. Photo by Kevin Mazur Archive/WireImage

Pitt le propuso matrimonio a Paltrow en Argentina, e incluso le dijo que era "el amor de mi vida" tras ganar el Globo de Oro por 12 Monos. La promesa de enlace finalmente se rompió en 1997, aunque ambos han mantenido una buena relación todos estos años. A pesar de la devastadora noticia, el actor volvería a arrodillarse apenas dos años después... y lo hizo delante de la gran estrella del momento.

La pareja dorada de Hollywood con Jennifer Aniston

Brad Pitt se había convertido en uno de las actores más importantes de Hollywood cuando conoció a otra de los grandes rostros de la industria: Jennifer Aniston. Ambas megaestrellas se conocieron en 1998, se comprometieron en 1999 y se casaron en el 2000 en una boda por todo lo alto en Malibu. A la tercera fue a la vencida para el actor tras dos intentos fallidos de llegar al altar.

Brad Pitt y Jennifer Aniston en 'Friends'. NBC

El amor duró un lustro, ya que en enero de 2005 la actriz de Friends pidió divorciarse del actor, que acababa de estrenar Troya en cines. En el comunicado que publicaron conjuntamente afirmaron que nada de lo que se había especulado en la prensa rosa era la causa de las separación, y es que durante meses se rumoreó que Brad Pitt había encontrado el amor en un set de grabación... concretamente en el de Sr. & Sra. Smith (2005).

El fenómeno 'Brangelina'

La química entre Brad Pitt y Angelina Jolie en la película de acción traspasó las cámaras y las pantallas. Ambos comenzaron una relación (al menos, oficialmente), justo después de que el actor se divorciase de la protagonista de The Morning Show, y su amor fue tan fulgurante que en el 2006 ya adoptaron a su primer hijo juntos. Todo parecía ir viento en popa, teniendo hijos en común y siendo la pareja de moda en Hollywood, aunque tardaron en casarse nueve años.

Brad Pitt llegó a demandar a Angelina Jolie y acusarla de "infligirle daño gratuito". Europa Press

En 2014 se dieron el 'sí, quiero' en una ceremonia íntima, lo que parecía establecer definitivamente la relación, pero dos años después Angelina Jolie sorprendía al mundo anunciando que había pedido el divorcio. Desde entonces ha habido una batalla legal enorme entre ambas estrellas por la custodia de sus hijos, multitud de rumores sobre el papel de Pitt como padre (algunos iniciados por uno de sus hijos) y lo que parecía un cuento de hadas terminó convirtiéndose en una pesadilla.

Las últimas relaciones de Brad Pitt

Tras divorciarse, a Brad Pitt se le han conocido cuatro intereses románticos, aunque los más conocidos han sido la modelo y actriz Emily Ratajkowski y su actual pareja, la española Inés de Ramón, diseñadora de joyas y con la que lleva saliendo desde, al menos, el mes de noviembre del 2022.

