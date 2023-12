Angelina Jolie está harta de la fama y de Hollywood (¿hasta el punto de retirarse de la actuación?)

La afluencia de proyectos de Angelina Jolie ha disminuido en los últimos años. Es decir, sigue encabezando películas de alto perfil comercial (caso de Maléfica: Maestra del mal o Eternals) y persiste su interés en dirigir (lleva tiempo desarrollando Without Blood sobre un libro de Alessandro Baricco), pero no con la intensidad que se espera de una estrella de Hollywood.

Jolie, que en 2021 protagonizara Aquellos que desean mi muerte, trabaja actualmente en un biopic de Maria Callas a cargo de Pablo Larraín y se prepara para volver a poner voz en Kung Fu Panda 4, pero parece que está cada vez más cansada de Hollywood.

Así lo atestiguan sus últimas declaraciones en el Wall Street Journal. La actriz dice que si hubiera tenido que llevar su carrera en 2023 quizá ni siquiera sería actriz, para empezar. A lo mejor habría trabajado en el teatro, pero no en Hollywood.

“Hoy no sería actriz. Cuando empecé no había tanta expectativa con la vida pública, con compartir tanto de ti”, asegura. Lo que más ha agotado a Jolie es el escrutinio público, que se disparó especialmente hace siete años cuando empezó los trámites de divorcio con su exmarido Brad Pitt. Un altercado físico en un avión le convenció de separarse de la otra gran estrella de la industria, y el proceso seguido desde entonces ha sido muy explotado mediáticamente.

Jolie lo ha sufrido. “Mi cuerpo reacciona fuertemente al estrés. Mi nivel de azúcar sube y baja. De repente tuve parálisis de Bell, seis meses antes de mi divorcio”, explica refiriéndose a una debilidad repentina de los músculos faciales. También cuenta que cuando rodó en 2018 Maestra del mal descubrió que su voz había cambiado un registro desde que protagonizó años antes la primera Maléfica. Jolie añade que estos días en Los Ángeles “no tiene vida social” y que está muy harta de esta ciudad.

De hecho se plantea abandonar su residencia eventualmente, para pasar más tiempo en la casa que tiene en Camboya. “Es en parte por lo que pasó después de mi divorcio. Perdí la capacidad de vivir y viajar con tanta libertad. En cuanto pueda me voy a mudar. He crecido en un lugar bastante superficial. De todos los lugares del mundo, Hollywood es el menos sano. He de buscar la autenticidad”.

Jolie dice creer que “no ha sido yo misma durante una década”, y sus palabras dejan claro que la interpretación le tiene agotada. ¿Quizá no le quede mucho para retirarse?

