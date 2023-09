Angelina Jolie, desaparecida del cine, confiesa su crisis personal tras divorciarse: "Hace una década que no soy yo misma"

Aunque su carrera nunca ha sido la más prolífica de Hollywood, Angelina Jolie lleva mucho tiempo dosificando como nunca sus apariciones en la pantalla. Tras la mala acogida a Frente al mar, el filme que dirigió y protagonizó junto a Brad Pitt en 2015, la actriz y directora solo ha firmado un largo (Se lo llevaron, 2017) y ha actuado en cuatro películas de acción real, entre ellas Maléfica: Maestra del mal y Eternals (2021), su debut en el Universo Marvel.

¿A qué se debe esta caída en su producción? En una entrevista para Vogue (vía Variety), la propia Jolie ha reconocido que responde a las secuelas de su divorcio de Pitt. Una ruptura que tuvo lugar en septiembre de 2016, después de que ella y su ahora exmarido tuvieran una sonada pelea a bordo de un avión.

"Aún sigo en transición como persona", explica la actriz. Y prosigue: "Estos días me siento un poco agotada. Hace una década que no soy yo misma, aunque no quiero dar detalles sobre eso".

Así pues, Jolie tomó hace siete años la decisión de actuar en menos filmes. Y con una condición importante, además: "Solo aceptaba trabajos que no requirieran tomas largas". "Tenía muchas cosas de las que sanar. Aún tengo que recuperar el equilibrio", explica.

¿A qué se dedica ahora Angelina Jolie?

Ahora mismo, añade Angelina Jolie, sus esfuerzos no se centran en el cine sino en Atelier Jolie, su firma de moda ecosostenible.

"Creo que, en parte, esto ha sido terapéutico para mí: trabajar en un espacio creativo con gente en la que confías y redescubrirte a ti misma", explica. "Tengo la esperanza de cambiar muchos aspectos de mi vida", añade, "Y esto me permite mirar hacia adelante".

De hecho, Angelina reconoce que su crisis personal también ha afectado a su estilo. "Tras pasar por algo que me hizo daño, un terapeuta me preguntó si estaría dispuesta a llevar un vestido suelto", explica. "Suena tonto, pero pensaba que llevar pantalones y botas me hacían parecer más dura y más fuerte. Pero ¿era lo bastante fuerte como para ser suave? En aquel momento, no".

"Entonces me sentía vulnerable", remacha. Y ahora me pregunto si no sé cuál es mi estilo porque aún estoy descubriendo quién soy a los 48 años".

