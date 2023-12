¿Leonardo DiCaprio será el crítico de la última película de Tarantino? El rumor que agita Hollywood

Los asesinos de la luna ha desatado elogios ahí donde se ha estrenado, y ahora que estamos inmersos en la temporada de premios es habitual que el film de Martin Scorsese acapare nominaciones en distintas convocatorias. Durante uno de los eventos del tour promocional uno de sus protagonistas, Leonardo DiCaprio, ha hablado con la prensa y dejado caer que ya tiene un nuevo proyecto entre manos. Lo curioso es el tono tan enigmático en que lo ha dicho: “Tengo una nueva película, pero no creo que se me permita hablar de ella. Quiero hacerlo, pero no se me permite. Me encantaría darte una primicia, pero no puedo”, dijo.

DiCaprio es una de las estrellas más poderosas de Hollywood así que, ¿quién podría tener tal influencia como para que el actor ganador del Oscar temiera aclarar qué tiene en su agenda? Es un misterio que se ha planteado el conocido periodista Jeff Sneider, y en torno al cual acaba de discurrir en su blog. Sneider, atando cabos, dice que hay tres posibles soluciones: tres proyectos muy atractivos con los que DiCaprio habría sido vinculado de un modo u otro. El primero que plantea, de hecho, ya está sobradamente confirmado: una nueva colaboración con Scorsese y Robert De Niro tras Los asesinos de la luna.

El film se titula The Wager y es una nueva adaptación de Scorsese partiendo del cronista original de Los asesinos de la luna: David Grann. Su libro se titula The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder, y entusiasma a Scorsese casi tanto como la trágica historia de la Nación Osage. Pero, como ya se conocía de su existencia previamente, Sneider solo le da un 10% de posibilidades de que sea el proyecto al que se refiere DiCaprio. En cambio le da un 35% a una futura película sin título de Paul Thomas Anderson: DiCaprio habría sido vinculado a este proyecto hace unos meses, pero la doble huelga de actores y guionistas provocó un apagón informativo que aún no se ha subsanado.

¿Cuál es la opción estrella del periodista? Pues… The Movie Critic. La película que Quentin Tarantino ha concebido como su despedida del cine, y que desde que se anunció ha estado inmersa en la rumorología. Primero se dijo que Tarantino se basaría en la crítica Pauline Kael para desarrollarla, luego que para su papel protagonista tanteaba a Paul Walter Hauser y a Jesse Plemons… lo último, confirmado por el mismo Tarantino, es que el film tendría un planteamiento similar a Taxi Driver, en tanto a un conflictivo crítico de cine del Hollywood de los años 70.

En cuanto a la posibilidad de que DiCaprio sea el protagonista, tenemos el hecho de que ya haya aparecido en dos películas previas de Tarantino: Érase una vez en Hollywood y Django desencadenado. Posiblemente DiCaprio no querría perderse la última película de un cineasta con el prestigio de Tarantino, y además Sneider ha recordado cómo hace años, durante una entrevista, DiCaprio contó lo mucho que siempre le había obsesionado Travis Bickle, el personaje de Robert De Niro en Taxi Driver. Si el protagonista de The Movie Critic está escrito a su semejanza, puede ser una perspectiva tentadora para DiCaprio.

La gran prueba que maneja Sneider es un documento filtrado donde se ve que DiCaprio ha estado entre los nombres de la agencia de cásting. Junto a Samuel L. Jackson, otro actor fetiche de Tarantino: ambos podrían haber optado por el mismo papel. Está el hecho de que DiCaprio no da demasiado el pego como crítico de cine (es demasiado guapo para eso), pero seguro que no le importa afearse lo necesario por amor al arte, tal y como ha hecho en Los asesinos de la luna sin ir más lejos.

