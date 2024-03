El papel que salvó a Pedro Pascal de la bancarrota: "Llegué a tener siete dólares en la cuenta"

Pedro Pascal es actualmente una de las mayores estrellas de Hollywood. El protagonista de The Last of Us incluso ha aterrizado en el Universo Cinematográfico de Marvel al unirse al reboot de Los Cuatro Fantásticos, pero aunque en la actualidad sea uno de los actores más cotizados y participe en películas como la futura Gladiator 2, series como The Mandalorian e incluso cortometrajes como Extraña forma de vida, que en España se puede ver a través de Movistar Plus+, hubo un tiempo en el que el actor no pasó tan buena época.

Mucho antes de protagonizar la secuela de Gladiator, intentar atrapar a Pablo Escobar en Narcos, dar vida a Oberyn Martell en Juego de tronos o recorrer la galaxia en varias series del universo Star Wars, Pedro Pascal comenzó su carrera con papeles testimoniales en películas y series, y fue precisamente su aparición en una de las ficciones más míticas de los 90 lo que le salvó de la bancarrota.

La aparición de Pedro Pascal en 'Buffy, cazavampiros'

Mucho antes de que Pedro Pascal se hiciese conocido en todo el mundo, el actor de El insoportable peso de un talento descomunal (2022) trabajaba como Pedro Balmaceda, su primer apellido. Con este nombre participó en el primer episodio de la cuarta temporada de Buffy, cazavampiros, una de las series que marcó la década de los 90 y gracias a la cual el actor pudo recuperarse de sus problemas económicos.

Pedro Pascal en 'Buffy, cazavampiros' 20TH CENTURY FOX

En una entrevista con Entertainment Today, Pedro Pascal recuerda cómo un cheque de la serie protagonizada por Sarah Michelle Gellar le permitió salir a flote: "Viví así los primeros quince años como actor. Había muchos gastos y pocos ingresos: médico, cirugía, el alquiler... Tenía menos de siete dólares en mi cuenta, y un pago por Buffy, cazavampiros me salvó. Es, literalmente, por lo que sigo en Hollywood”.

Aunque el papel de Pedro Pascal en ese episodio de Buffy, cazavampiros fue muy pequeño (Sarah Michelle Geller lo asesina a mitad de capítulo), el dinero que sacó de él permitió al actor pagar sus facturas y seguir con una carrera en Hollywood que dos décadas más tarde se convertiría en una de las más deseadas.

Los próximos proyectos de Pedro Pascal en Hollywood

Pedro Pascal ya tiene multitud de proyectos atados para los próximos meses: a las películas Gladiator 2 y a Los cuatro fantásticos hay que sumar Eddington, lo nuevo de Ari Aster junto a Joaquin Phoenix y Emma Stone, la película de animación The Wild Robot y el thriller Tropico, además del rodaje de la segunda temporada de The Last of Us y de una hipotética cuarta entrega de The Mandalorian.

