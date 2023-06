La serie que llevó a Pedro Pascal a pegar el salto hacia Hollywood y no es 'The Mandalorian'

En la actualidad hay pocos actores más reconocidos que Pedro Pascal. El chileno se ha convertido en una auténtica estrella, dentro y fuera de España, en los últimos años, gracias, sobre todo, a tres papeles célebres en series de televisión: Oberyn Martell en Juego de Tronos, el mandaloriano en The Mandalorian y, más recientemente, Joel en The Last of Us.

Tres de las series más exitosas de los últimos años han disparado una carrera que lleva labrándose durante más de dos décadas. Y es que Pedro Pascal comenzó apareciendo en episodios esporádicos de varias series allá por 1999, aunque uno sobresalió por encima de los demás, sobre todo porque se trataba de una de las series más exitosas de finales de los 90: Buffy, cazavampiros.

'The Freshman'

En el primer episodio de la cuarta temporada de la ficción, Buffy, interpretada por la mítica Sarah Michelle Gellar, llega a la universidad, aunque la adaptación no va del todo bien. Esa misma noche conoce a Eddie, un compañero de clase y congenian. Pero una vez Buffy se va, su nuevo amigo es atacado por una banda de vampiros. ¿Y quién interpretaba a Eddie? Pues no otro que Pedro Pascal.

La aparición del actor en la serie no duró mucho, ya que Buffy lo mató a mitad de ese mismo episodio (se había convertido en un vampiro). A pesar de ser uno de los muchos intérpretes que pasaron por la ficción, Sarah Michelle Gellar recordó su episodio con Pedro Pascal a través de sus redes sociales, ahora que el chileno está en boca de todos.

Algo inolvidable

"Recuerdo todo de aquello. Absolutamente todo. Recuerdo que ella (Sarah) tenía helado y se fue a su tráiler para buscarme uno para mí. El rodaje fue de noche en el campus de UCLA, y todavía no habían construido todos los sets", decía Pedro Pascal a Entertainment Tonight en la premiere de la tercera temporada de The Mandalorian.

"Estaba haciendo una obra de teatro en Long Beach y me tuve que perder la noche del estreno porque teníamos que rodar ese momento tan corto. Te podría decir dar detalle a detalle todo. Tuve que comer con la máscara de vampiro, y Sarah fue increíblemente amable. Me enseñó cómo estar siempre en mi marca", confesó el actor chileno.

Ha nacido una estrella

Han pasado 24 años desde que se emitiese ese episodio, y la vida profesional de Pedro Pascal ha dado un giro de 180º. Ya no solo es una estrella de la pequeña pantalla, sino que también ha participado en películas de gran calibre como La gran muralla (2016), Kingsman: El círculo dorado (2017) o Wonder Woman 1984 (2020) e incluso ha trabajado con directores de la talla de Pedro Almodóvar en Extraña forma de vida (2023), la última obra del realizador manchego.

Pedro Pascal en 'Wonder Woman 1984' (2020) WARNER BROS

Además, el actor está repleto de proyectos futuros: participará en la secuela de Gladiator, además de en otras dos películas que verán la luz en 2024. También protagonizará y producirá una nueva miniserie de HBO, tal y como confirmó Variety, junto a David Harbour. Quien le iba a decir a un joven Pedro que se iba a convertir una de las mayores estrellas de Hollywood.

