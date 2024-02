La reacción de Pedro Pascal a su elección como Mr. Fantástico en 'Los Cuatro Fantásticos'

Tras meses de incesantes rumores, Marvel anunciaba ayer el reparto de la nueva adaptación de Los Cuatro Fantásticos, los célebres personajes de los cómics que ya contaba con anteriores versiones como la del filme Los 4 fantásticos (Tim Story, 2005) o Cuatro Fantásticos (Josh Trank, 2015).

Así conocíamos que finalmente Pedro Pascal será Reed Richards (Mr. Fantástico), Vanessa Kirby será Sue Storm (la Mujer Invisible), Joseph Quinn será Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach será Ben Grimm (la Cosa) en la película que dirigirá Matt Shakman (Bruja Escarlata y Visión), la cuarta intentona por llevar de nuevo al cine a los famosos personajes de las viñetas.

La reacción de Pedro Pascal en su aterrizaje en Marvel

"De nuestra familia a la tuya 💙💙💙💙 #LosCuatroFantásticos, en cines el 25 de julio de 2025", compartía Pascal en su cuenta de Instagram junto a la ilustración que Marvel también compartía. Además, el actor chileno añadía el hashtag #AllYouNeedIsLove (todo lo que necesitas es amor), haciendo alusión a la canción de los Beatles.

El anuncio oficial se ha hecho vía Instagram en la cuenta de Marvel con una felicitación de San Valentín en la que ya podemos ver a los protagonistas con sus trajes superheroicos.

De igual forma, Pascal compartía varias stories anunciándolo, así como la reacción del que aparentemente parece uno de sus sobrinos, quien le decía: "Felicidades, tío Pedro. No puedo esperar a verlo, sé que va a ser bueno". Un mensaje ante el que este contestaba entre bromas, "le hice hacer esto".

Josh Friedman (Fundación, Avatar: El sentido del agua), Jeff Kaplan (Bert and Arnie's Guide to Friendship) e Ian Springer (The Last of the Great Romantics) firman el guion que dirigirá Shakman, quien tras trabajar en series como Colgados en Filadelfia, Juego de tronos, The Boys o Succession se ocupó de la dirección de los nueve episodios de Bruja Escarlata y Visión para la división televisiva del MCU.

Con el anuncio oficial de los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos, Marvel también ha aprovechado para retocar su calendario de estrenos: la película retrasa su llegada a los cines hasta el 25 de julio de 2025.

