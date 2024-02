Pedro Pascal lloró tanto viendo esta película cuando era niño que su padre lo echó del cine

En 1986, Oliver Stone estrenó una de sus obras cumbre, Platoon. Disponible en España gracias a Amazon Prime Video y Filmin, Platoon ganó el Oscar a mejor película en un año en el que competía contra La misión o Hannah y sus hermanas y fue considerado uno de los más grandes largometrajes sobre la guerra del Vietnam; quizá, el más alabado desde Apocalypse now, que curiosamente protagonizaba Martin Sheen, padre de Charlie, que protagonizaba, a su vez, Platoon.

Stone conocía Vietnam. Había combatido en la jungla y había regresado a casa con herido y con la medalla al Corazón púrpura. El horror y la desorientación que había experimentado los volcó de forma magistral en Platoon y, más tarde, en Nacido el 4 de julio.

Sin embargo, Platoon es responsable indirecta de uno de los gags más divertidos de Agárralo como puedas: en una escena, Leslie Nielsen y Priscilla Presley salen de un cine dando carcajadas y sin apenas poder respirar. La cámara asciende y revela el título de la película que tan buen rato les ha hecho pasar: Platoon. Desde luego, esta no fue una experiencia con la que muchos espectadores puedan sentirse identificados. Y menos que ninguno, Pedro Pascal.

“Incluso a pesar de ‘Platoon’, quise ser actor”

Cuando el título de Oliver Stone se estrenó, Pedro Pascal tenía 10 años y vivía, con su familia, Texas. Aunque no parecía una película muy conveniente para su edad, el padre de Pascal llevó a su hijo al cine para ver Platoon. Como ha recordado el protagonista de The last of us en el homenaje a Willem Dafoe por su tardía estrella en el paseo de la fama de Hollywood, “Dafoe me hizo llorar tanto en Platoon que mi padre me mandó al cuarto de baño”.

A pesar de esto, el actor de origen chileno tuvo claro desde el principio que quería ser actor, y ni siquiera el berrinche a cargo del sargento Elías pudo convencerlo de lo contrario. Respecto a Dafoe, Pascal ha destacado cómo el actor con el que colaboró en La gran muralla ha orientado los conceptos de “rebeldía y originalidad hacia la generosidad, integridad, amabilidad y diversión. Willem es un juerguista y un amigo formidable”, ha añadido Pascal, que volverá a trabajar con Dafoe en la película brasileña Trópico.

