Este actor tuvo que ir a terapia tras las malas críticas a su película de Marvel: "Tengo un trauma"

Desde que el MCU pusiera fin a la primera etapa de su prolífico universo con Vengadores: Endgame, la reunión superheroica en la que despedimos a Iron Man (Robert Downey Jr.) y Capitán América (Chris Evans), el universo comandado por Kevin Feige no ha terminado de encontrar el camino para repetir el éxito de sus tres primeras fases.

A excepción de pequeñas joyas como la serie Bruja Escarlata y Visión (2021) o las producciones Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022) y la más reciente Guardianes de la galaxia Vol. 3 (2023), Marvel ha sumado más proyectos fallidos que aciertos en los últimos cuatro años, y su último filme, The Marvels, ha sido un fracaso de taquilla.

Durante esta etapa de incertidumbre y proyectos decepcionantes, ha habido un título que tampoco se ha salvado de críticas negativas por parte del público y la prensa especializada. Nos referimos a Eternals, la ambiciosa producción de Chloé Zhao que se estrenó en 2021 prometiendo insuflar originalidad y vida al MCU, pero tampoco cumplió.

Para que nos hagamos una idea, Eternals tuvo la peor calificación para una película de Marvel hasta que en 2023 Ant-Man y la Avispa: Quantumanía le arrebató el título. El fracaso de la película, que contaba en su reparto con estrellas como Salma Hayek, Richard Madden y Angelina Jolie, también pasó factura a sus protagonistas, tal y como ha desvelado ahora uno de los actores.

Kumail Nanjiani fue a terapia a causa de 'Eternals'

Kumail Nanjiani en 'Eternals' Disney

Kumail Nanjiani llegó al MCU en la piel de Kingo, el integrante del supergrupo protagonista que también era estrella de Bollywood. Más de dos años después del estreno de Eternals, el actor se ha referido a los estragos que conlleva promover una película que ha sido recibida con críticas negativas.

Tal y como ha desvelado en Inside of You with Michael Rosenbaum (vía The Hollywood Reporter), tuvo que pedir ayuda e ir a terapia tras terminar el tour promocional de Eternals en 2021. "Las críticas eran malas y era demasiado consciente de ello", ha recordado Nanjiani: "Leía cada crítica y revisaba demasiado".

"Fue muy, muy duro porque Marvel pensó que esa película iba a ser recibida muy bien, así que levantaron pronto el embargo, la proyectaron en algunos festivales de cine de renombre y nos mandaron en un tour global enorme para promocional la producción justo cuando el embargo se levantaba", ha continuado explicando el intérprete.

Así, a Nanjiani y sus compañeros les tocó hablar del filme mientras la crítica y el público que pudo verlo previamente cargaba contra él. "Creo que hubo una atmósfera rara por la que la película fue abofeteada tanto, y creo que no tuvo tanto que ver con la calidad real de la película", ha defendido.

"Fue muy duro, y fue entonces cuando pensé que era injusto para mí y para mi mujer, Emily, y que no podía tomarme así mi trabajo nunca más. Algo tenía que cambiar, por lo que empecé a hacer terapia. Aún hablo con mi terapeuta sobre esto", ha añadido.

"Emily dice que tengo un trauma por ello", ha afirmado sobre la experiencia que vivió hace dos años: "Justo cenamos recientemente con alguien de esa película y comentamos: 'Fue duro, ¿verdad?'. Y nos dijo: 'Sí, fue muy duro'. Creo que todos pasamos por algo similar".

