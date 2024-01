"Era demasiado rara": la película más decepcionante de Marvel iba a ser originalmente una serie

Hoy por hoy todos asumen que Marvel Studios ha entrado en franca decadencia, pero hace un par de años aún sorprendía que, de vez en cuando, ofreciera una decepción tan sonora como la que supuso Eternals. Ya inmersos en esa Fase 4 donde la maquinaria de Kevin Feige dejó entrever sus grietas, esta película a cargo de la ganadora del Oscar Chloé Zhao no dejó contento a casi nadie: más allá de presentar de golpe a una nueva plana de superhéroes, estos personajes carecían de carisma, y además el film donde participaban era sumamente largo. Las críticas fueron tibias, y la película recaudó unos escasos 402 millones de dólares.

Es cierto que hacia 2021 aún se dejaban notar los efectos de la crisis pandémica, pero igualmente Eternals tuvo la peor calificación para una película de Marvel hasta que en 2023 Ant-Man y la Avispa: Quantumanía. gustara aún menos. Por ahora no parece haber mucho futuro para los personajes creados por Jack Kirby entre los planes del MCU, y por eso han sorprendido unas declaraciones aparecidas en el podcast Comic Book Club, donde ha acudido recientemente de invitado John Ridley. Ridley ganó el Oscar por escribir el guion de 12 años de esclavitud, y en 2015 saltó la noticia de que estaba trabajando con Marvel en un proyecto secreto. Nunca llegó a saberse en qué consistía, solo que se canceló.

Ahora Ridley lo ha contado todo, y parece que lo que querían de él era que escribiera una serie centrada en… sí, los Eternos. Habría sido una serie para ABC (aún quedaba tiempo para que las ficciones televisivas del MCU hallaran cobijo en Disney+) y continuaba la senda de la por entonces muy exitosa Agentes de S.H.I.E.L.D. Pero la serie de los Eternos no prosperó, y según Ridley (que apunta a ser todo un personaje) se debió a que las ideas que tenía para ella eran muy raras. Aún así, asegura que de haber salido adelante habría sido mejor que la película de Zhao.

“Era una versión televisiva de Eternals... pero buena. Mi versión era la buena. Era tan jodidamente raro. Estaba mi versión, una versión buena, para mí es buena, aunque... eso no significa nada, supongo. Y luego estuvo la versión que Marvel acabó haciendo, y no creo que fuera especialmente buena siendo sincero”. La versión de Marvel, pese a la decepción, había conseguido reclutar a un estimulante reparto donde encontrábamos a Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Barry Keoghan, Salma Hayek, Kit Harrington y Angelina Jolie. A saber si nos reencontramos con alguno de sus personajes próximamente.

Ridley pasa a continuación a describir el comienzo de la hipotética serie. “En mi versión lo primero que se veía era un joven, probablemente de unos 18 años. Él está sentado y levanta las manos. Él tiene un taladro, lo enciende y se lo acerca a la oreja. Ese es el comienzo, ¿no? Así es como empieza. Y luego veías a otro chico durmiendo en la bañera, y cubierto con papel de aluminio. Era una historia realmente extraña sobre estas personas que son, quiero decir, simplemente extrañas”.

Ridley, que también escribió Tres reyes para David O. Russell, asegura que su serie habría enfatizado los aspectos más excéntricos de los personajes de Kirby, reconociendo que era una “propiedad muy difícil de desarrollar”. Entiende, de hecho, que sus ideas no llegaran a cuajar. “Lo mejor que pudo pasar es que yo no la hiciera, porque no sé si habría sido divertido. Y me refiero a que lo que es entretenido para mí a menudo no lo es”, concluye. “Esto necesitaba ser un poco más convencional”.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.