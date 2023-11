Otro problema para el Universo de Marvel: la generación Z no conecta con las nuevas películas

2023 se constata como el annus horribilis del Universo de Marvel. Lo que comenzó con la discreta recepción de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía en cuanto a crítica y público fue prolongándose al despido de Victoria Alonso como histórica cabeza del departamento de efectos visuales, el proceso penal contra Jonathan Majors y el varapalo económico de Invasión secreta. Y ha terminado de ser rematado con el reciente estreno de The Marvels, saldado con la peor apertura en taquilla para un fin de semana en toda la historia del MCU. La cúpula de Kevin Feige ha dejado atrás, oficialmente, su liderazgo de Hollywood.

Está por ver cómo reacciona a este nuevo escenario, porque la idea es seguir remando hacia la culminación de la actual Saga del Multiverso (en torno a otro díptico de Vengadores que por ahora no tiene ni villano asegurado, por todos los problemas con Majors), pero entretanto el terreno está abonado para la reflexión sobre qué está ocurriendo. Un reportaje de IndieWire echa más leña al fuego haciendo énfasis en un apartado que nunca se valora lo suficiente: ¿cuál es el perfil de gente que sigue conectado al Universo de Marvel? ¿Qué edad tiene, a qué generación pertenece? Y la respuesta parece fácil, esto es feudo de los millenials.

Parecería que la Generación Z (nacida entre finales de los 90 y principios de los 2000) no ha hecho un seguimiento exhaustivo de la franquicia. Matt Ramos, sin embargo, es una excepción. Tiene 22 años y solo tenía 7 cuando se estrenó Iron Man (allá por 2008, inaugurando el MCU), con lo que no es el público objetivo. Sin embargo engrosa una base de fans de entre 16 y 24 años, asegurando que sí hay mucho Gen-Z con interés en la saga que auspicia Disney. No obstante, él mismo admite que las cosas se han torcido de un tiempo a esta parte. Ha habido una sobrecarga de contenidos con la irrupción de las series en Disney+, y percibe una dispersión narrativa que le impide sentir apego por los personajes.

“Cuando vi Doctor Strange sabíamos que Strange iba a volver en Infinity War dos años después. Shang Chi salió en 2021 y como muy pronto en 2026 tal vez, ¿tengamos una secuela? Lo mismo con Eternals y Caballero Luna. Me encantó La maldición del hombre lobo. Fue un proyecto fantástico. Ni siquiera sé si volveré a ver a ese personaje”. Ramos sostiene, por otra parte, que la Generación Z descubrió el MCU entre 2017 y 2019: posiblemente el punto más dulce para la franquicia. En cuestión de meses se estrenaron Black Panther, Capitana Marvel y la suma de Vengadores: Infinity War más Endgame.

Todos ellos taquillazos enormes, que no habrían sido posibles con el solo empeño de los millenials. Ramos también explica que cuando llegó la pandemia muchos empezaron a verse la saga desde el principio en Disney+, completando su transformación en fans acérrimos.

“Cuando salió el primer Iron Man todavía no molaba ser fan de Marvel. Pero luego, cuando Vengadores: Endgame se estrenó en 2019, era raro si no eras fan de Marvel. Para los fans de Marvel existe esa necesidad esencial. Cuando una película de Marvel Studios llega a cines, vamos a aparecer”. Corte a lo que cuenta el profesor Travis Knox, de la Universidad de Chapman (California). Recientemente preguntó a su clase de 50 alumnos (todos ellos Z) quién iba a ir a ver The Marvels en el fin de semana del estreno, y solo 5 levantaron la mano.

Se busca sangre joven

Más allá de los chispazos de entusiasmo que abanderen perfiles como el de Ramos, es evidente que la Generación Z se siente desconectada del MCU, y particularmente de las películas recientes. Centrándonos en lo ocurrido con The Marvels, solo el 19% de los espectadores de EE.UU. tenían entre 18 y 24 años, frente al 30% que tenían entre 25 y 34. Por comparar, con respecto al estreno de Capitana Marvel (de la que The Marvels es una suerte de secuela), los espectadores de entre 18 y 24 años suponían el 40%. Evidentemente ha habido un público fijo que ha ido envejeciendo, sin que se renueven los miembros.

En el estándar de Hollywood suele pensarse que es el público adolescente el que impulsa las grandes sagas de blockbusters: puede que esto ocurriera a partir de 2008 con Iron Man, pero cuando más joven es el público peor. El número de gente joven ha ido bajando en los últimos años hasta un 47% (concretamente el de los varones, por algún motivo la cifra de mujeres se mantiene prácticamente estable de forma independiente a su edad), y esto resulta particularmente problemático cuando el mismo Universo de Marvel busca renovar sus protagonistas, en función a nuevos personajes más jóvenes.

No por nada, parte de los acontecimientos de la actual Saga del Multiverso parece conducir a la formación de los llamados Jóvenes Vengadores (donde encontraríamos a la Kamala Khan de Iman Vellani o la Kate Bishop de Hailee Steinfeld), y al hilo de The Marvels se ha percibido un intento angustioso por atraer a los Z al cine. La película incluye una escena musical que parece destinada a engrosar imitaciones en TikTok; además se ha asociado con la youtuber Lofi Girl y ha bombardeado con sus tráilers las proyecciones potencialmente juveniles de Barbie y The Eras Tour, el famoso docuconcierto de Taylor Swift.

Según datos de Comscore la audiencia sigue siendo sólida, pero añade el aviso de que no deberían perder a los varones de 18 a 24 años que hoy por hoy prefieren ir a ver Five Nights at Freddy’s. La clave para el futuro de Marvel podría estar en mantener la seducción de los más jóvenes.

