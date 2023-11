¿El ocaso de los superhéroes? 2023, año de crisis para Marvel y DC

"Tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe" es un viejo refrán español que Hollywood haría bien en memorizar. Porque, a lo largo de los años, la industria del cine mainstream ha demostrado que su especialidad es coger una tendencia y exprimirla hasta hacerla perder todo su atractivo. Algo que ahora se aplica al cine de superhéroes.

Tras pasar algo más de una década imperando en los rankings (si contamos el estreno de Los Vengadores en 2012 como punto cero de su supremacía), el género de aventureros superpoderosos parece haber perdido su gancho sobre el público. Algo de lo cual este año nos ha dado ejemplos de sobra.

Entre títulos sin fuste y taquillas que se mueven entre lo mediocre y lo desastroso, tanto Marvel como DC se enfrentan, sin exagerar, a los peores años de su historia desde que se lanzaron al asalto de la gran pantalla. ¿Cuáles son las claves de esta debacle? Y ¿qué pueden hacer los estudios para paliar sus consecuencias?

Marvel: el agotamiento de una fórmula

El hecho de que la Casa de las Ideas (y de Kevin Feige) lleva desde la pandemia protagonizando un lento declive no es ninguna sorpresa. Si bien Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange en el multiverso de la locura y Thor: Love and Thunder mantuvieron la cabeza alta entre 2021 y 2022, todas esas películas contaban con personajes a los que ya conocíamos antes de Vengadores: Endgame (2019).

En cambio, y más allá de su calidad como filmes, ni Eternals, ni Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos ni Black Panther: Wakanda Forever (esta última, resintiéndose por la muerte de Chadwick Boseman) lograron excesivos aplausos. Los resultados de Viuda Negra, una película que llegó en pleno confinamiento y con una Scarlett Johansson ya licenciada del MCU, merecen estudio aparte.

Con 2023, han llegado las señales definitivas de que Marvel necesita replantear su estrategia. Si las cifras de Ant-Man y la Avispa: Quantumanía resultaron decepcionantes (alrededor de 476 millones de dólares... y el mayor descenso tras el primer fin de semana de la historia del estudio), The Marvels se ha ganado titulares por ser la cinta marvelita con peores resultados financieros.

El encuentro de Brie Larson, Iman Vellani y Teyonah Paris ha saldado sus primeros días en taquilla con 110,3 millones de dólares, el peor estreno de la historia del MCU. Un saldo a años luz de las expectativas, y que deja a la película muy lejos de los 400 o 500 millones de dólares necesarios para asegurar su rentabilidad.

Las buenas cifras de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (845,6 millones) y Spider-Man: Cruzando el multiverso (690,5 millones) podrían compensar este batacazo. No en vano hablamos de cintas muy bien acogidas tanto por la crítica como por el público.

Pero, miradas friamente, estas esperanzas resultan más bien engañosas. En el caso de Guardianes..., se trata de la despedida oficial de la saga y de un James Gunn que abandona Marvel con rumbo a su Distinguida Competencia. Y, en el de la segunda aventura animada de 'Spidey' y sus variantes, de una cinta fuera de la continuidad del MCU cuya producción no le corresponde a Disney, sino a Sony Pictures.

DC: ¿La Crisis Final?

Como es bien sabido, la casa de Batman y Superman acostumbra a titular "Crisis" esos eventos en cómic destinados a poner en limpio su continuidad. A juzgar por su trayectoria cinematográfica desde 2013 y El hombre de acero, a la trayectoria de DC en la gran pantalla le pega demasiado bien esa palabra (aunque no voluntariamente).

Con Zack Snyder ya del todo fuera de la ecuación, y con Black Adam como primer abismo de su trayectoria comercial, este año el estudio se ha llevado otro disgusto con ¡Shazam! La furia de los dioses: a años luz del éxito de la primera entrega, el regreso de Zachary Levy y su familia mitológica amasó 133 millones sobre un presupuesto de 125, lo que la envía directa al cajón de los desastres.

Rocambolesco ya de por sí (por sus múltiples cambios del director, sus retrasos y los dimes y diretes sobre el presunto historial delictivo de Ezra Miller), el caso de The Flash tampoco ha sido para tirar cohetes. La cinta, que contó con un presupuesto en torno a los 220 millones, recaudó 270 millones, a lo que hay que sumar unas críticas tibias en el mejor de los casos.

En cuanto a Blue Beetle, una película que estuvo a punto de ir directa a VOD, tampoco se ha salvado de esta tendencia. Pese a la simpatía de parte de la crítica, el debut de Xolo Maridueña como primer héroe latino de DC acumuló 129 millones, lo cual la convierte nada menos que en la cinta menos taquillera de la historia del DCEU.

Para cerrar oficialmente el ejercicio 2023 del estudio deberemos esperar al estreno de Aquaman y el Reino Perdido el 20 de diciembre. Pero dado que en esas profundidades nos esperan uno de los héroes menos populares de la casa (pese al carisma de Jason Momoa), con un James Wan que no ve la hora de despedirse de DC y con esos rumores sobre un rodaje lleno de conflictos entre la estrella y Amber Heard, tampoco hay motivos para esperarse una ruptura radical.

Las razones de una caída en picado

Está claro que ninguna historia de éxito puede ser infinita. Y también que, tras once años largos de imperio sobre Hollywood, bien está que los blockbusters de superhéroes cedan su terreno a otras variedades de cine. Sin embargo, observar las razones de esta debacle puede ser interesante.

Ya hemos hablado de cómo Marvel no ha sabido encontrar personajes que igualen en carisma a esos Capitán América o Iron Man de antaño, algo que se suma al deficiente acabado técnico de muchas de sus nuevas producciones (lo cual, a su vez, tiene mucho que ver con las penosas condiciones laborales del estudio). En cuanto a DC, su falta de coherencia creativa y las secuelas, siempre presentes, del snyderismo resultan lastres de los que no sabe librarse.

Si observamos los datos demográficos de taquilla, estas lacras se suman a una que puede ser aún más preocupante para los ejecutivos: la incapacidad de los nuevos estrenos para conectar con el público joven.

Por ejemplo, los espectadores de Quantumanía en EE UU fueron en su abrumadora mayoría hombres de más de 25 años, un perfil que se repite en el caso de Flash. En el caso de The Marvels, este diagnóstico ha vuelto a repetirse: solo el 19% de los espectadores de la película en EE.UU. estaban en la franja de entre 18 y 24 años.

Les guste o no a los ejecutivos, el público de los blockbusters de fantasía y acción es esencialmente juvenil. Y, si se trabaja en esos parámetros, el relevo generacional es un hecho inevitable: los chavales y chavalas que se vinieron arriba con Los Vengadores ya son veinteañeros, o treintañeros, para los cuales los títulos dorados del MCU van camino de convertirse en un dorado recuerdo de infancia.

Asimismo, el aplastante predominio de los varones en el público de estos filmes es algo que conviene tener en cuenta si pensamos que Barbie, el gran blockbuster del año, ha amasado sus más de 1.441 millones en taquilla atrayendo a un público compuesto de mujeres en más de un 65%. Más aún si recordamos que, hace no tanto tiempo, Kevin Feige se jactaba de la capacidad del MCU para llamar a las espectadoras.

De esta manera, las películas de superhéroes están pasando de gozar de un atractivo casi universal a ser productos de nicho. Está por verse si los dos grandes estudios del ramo tomarán medidas para contrarrestar esta evolución, si asumirán que su tiempo ha pasado y migrarán hacia otros derroteros... o si, sencillamente, continuarán exprimiendo sus fórmulas hasta que estas no den más de sí.

