'Los Cuatro Fantásticos': reparto oficial confirmado por Marvel con nueva fecha de estreno

Marvel Studios ha confirmado oficialmente el reparto principal de su película de Los Cuatro Fantásticos que durante tanto tiempo se llevaba rumoreando. Y el cuarteto de intérpretes elegido para dar vida a esta nueva versión de la Primera Familia de la editorial de cómics en la gran pantalla es de auténtico ensueño.

Pedro Pascal es Reed Richards (Mr. Fantástico), Vanessa Kirby es Sue Storm (la Mujer Invisible), Joseph Quinn es Johnny Storm (la Antorcha Humana) y Ebon Moss-Bachrach es Ben Grimm (la Cosa) en la película que dirigirá Matt Shakman, la cuarta intentona por llevar al cine a los famosos personajes de las viñetas.

El anuncio oficial se ha hecho vía Instagram con una felicitación de San Valentín en la que ya podemos ver a los protagonistas con sus trajes superheroicos.

'Los Cuatro Fantásticos': protagonistas

Pedro Pascal necesita poca presentación. El actor chileno, nominado en tres ocasiones a los Emmy, es una de las estrellas más queridas de la industria actualmente tras sus trabajos en Juego de tronos, The Mandalorian o The Last of Us.

Lo mismo ocurre con Vanessa Kirby. La actriz británica, con una nominación al Oscar, despuntó como la princesa Margarita en The Crown y de ahí pasó a tener una fulgurante carrera cinematográfica con películas como Misión: Imposible - Fallout, Fast & Furious: Hobbs & Shaw, Fragmentos de una mujer o la reciente Napoléon.

Joseph Quinn es el actor británico que robó todo el protagonismo en la cuarta temporada de Stranger Things con el papel de Eddie, pero algunos espectadores ya lo conocían de series históricas como Regreso a Howards End, Los miserables o Catalina la Grande. Antes de echar chispas como Antorcha Humana lo veremos este mismo año en Un lugar tranquilo: Día 1 y también coincidirá con Pascal en Gladiator 2.

Ebon Moss-Bachrach tiene recién ganado el Emmy por su papel de Richi en la aclamada The Bear. Antes forjó su carrera televisiva en otras series como Girls, The Punisher, The Dropout y Andor; en el cine lo has visto recientemente en la comedia Sin malos rollos.

'Los Cuatro Fantásticos': director y guion

Josh Friedman (Fundación, Avatar: El sentido del agua), Jeff Kaplan (Bert and Arnie's Guide to Friendship) e Ian Springer (The Last of the Great Romantics) firman el guion que dirigirá Shakman, quien tras trabajar en series como Colgados en Filadelfia, Juego de tronos, The Boys o Succession se ocupó de la dirección de los nueve episodios de Bruja Escarlata y Visión para la división televisiva del MCU.

'Los Cuatro Fantásticos': fecha de estreno

Con el anuncio oficial de los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos, Marvel también ha aprovechado para retocar su calendario de estrenos: la película retrasa su llegada a los cines hasta el 25 de julio de 2025.

