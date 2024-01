'Gladiator 2' finaliza su rodaje: sinopsis, fecha de estreno y más del retorno de Ridley Scott al Coliseo

Tras décadas de idas y venidas de rumores sobre el nacimiento de una secuela de Gladiator, el director británico Ridley Scott ha regresado al Coliseo para ofrecernos de nuevo las mejores desventuras del Imperio Romano. Un rodaje arduo debido a la complejidad de las batallas plasmadas en el guion, como ya ocurriera en el filme original de 2000, que ha finalizado con una foto del director junto al nuevo protagonista, Paul Mescal.

El actor de Normal People toma el testigo del inolvidable y heroico gladiador Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe) y del enfermizo emperador Cómodo (Joaquin Phoenix), quienes alcanzaron la gloria en la arena con cinco nominaciones a los Oscar y la recaudación de 500 millones de dólares en la taquilla internacional, enamorando posteriormente a varias generaciones.

La muerte de ambos personajes en la trama dificultaba la concepción de una segunda entrega, de la que ahora conocemos muchos más detalles y que promete convertirse en uno de los grandes estrenos de finales de 2024.

¿De qué trata 'Gladiator 2'? Sinopsis de la secuela

Después de algunos guiones previos en los que Máximo Décimo Meridio resucitaba entre los dioses romanos, la secuela de Gladiator se centrará finalmente en la historia de Lucius, el hijo de Lucilla (Connie Nielsen) y sobrino del malvado Cómodo (Joaquin Phoenix). Una historia situada 25 años después de lo que conociéramos en la primera entrega, cuyo guion esperemos que esté más cerrado.

"Teníamos 21 páginas cuando empezamos a rodar Gladiator. Un guion normal tiene unas 110. Es la forma más tonta de hacer una película", declaraba Crowe en el pasado, quien participó activamente en la creación de los diálogos. "Vaya bala esquivamos".

Lo que sí que sabemos de fijo es que Ridley Scott, de 85 años, se sentará de nuevo en la silla del director. "Si no quisiera dirigir Gladiator 2, sería un estúpido", señalaba el británico. Un trabajo que llega después del estreno de Napoleón, el filme en el que trabaja de nuevo junto a Joaquin Phoenix y que recibía 2 nominaciones a los Oscar 2024.

El nuevo guion corre a cuenta de Peter Craig, quien alcanzaba renombre en los últimos años por sus trabajos en Top Gun: Maverick, The Batman y las últimas entregas de Los juegos del hambre, así como por su faceta como novelista de obras tan premiadas como Hot Plastic y Blood Father.

El reparto de 'Gladiator 2': el momento de Paul Mescal

Paul Mescal interpreta el papel protagonista de Gladiator 2 al retomar al personaje de Lucius, el hijo de Lucilla, sobrino de Cómodo y nieto del emperador Marco Aurelio (Richard Harris). Este personaje era interpretado en 2000 por un adolescente Spencer Treat Clark (Animal Kingdom), quien quedaba como aspirante al poder tras la muerte de su tío. Se trata de un papel relevante para Mescal, quien actualmente triunfa con el filme Desconocidos tras su nominación al Oscar en 2023 por Aftersun y actuaciones tan célebres como la de Connell en la serie Normal People.

Connie Nielsen (Lucilla) también anunciaba su retorno en esta secuela, demostrando la alegría de poder formar parte de nuevo de este universo, pero quien finalmente no estará será Djimon Hounsou (Juba), el compañero de Máximo del cual se había rumoreado su vuelta.

Completan el elenco nombres tan célebres de la industria hollywoodiense actual como Pedro Pascal (The Last of Us), Denzel Washington (Training Day), Joseph Quinn (Stranger Things), Matt Lucas (Wonka), Fred Hechinger (Noticias del gran mundo), Lior Raz (Fauda), May Calamawy (Caballero Luna), Peter Mensah (300) o Tim McInnerny (Juego de tronos), entre otros.

¿Cuándo se estrena 'Gladiator 2'? Fecha de estreno

Después de un rodaje que daba inicio en Marruecos en mayo de 2023 y se extendía en el tiempo hasta enero de 2024, Paramount fijaba la fecha de estreno en Estados Unidos el 22 de noviembre de 2024, según The Hollywood Reporter, aunque aún no hay una fecha concreta. En todo caso, el título llegaría entre finales de este año y principios de 2025.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.