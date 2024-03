Star Wars es un limón que Disney+ no piensa dejar de exprimir. Tras The Mandalorian, Andor o Ahsoka, el próximo estreno galáctico de la plataforma será The Acolyte, un thriller que aspira a devolvernos a los días de la Alta República (un siglo antes de La amenaza fantasma) para meternos en el cuerpo un santo terror a los lores del Sith, a sus pompas y a sus obras.

La showrunner del programa será Leslye Headland (Russian Doll). Aunque esta autoproclamada "megafan" de la saga galáctica llevaba mostrando su interés por dirigir un título de Star Wars desde 2019, tuvimos que esperar hasta abril de 2020 para que se confirmara su posición al frente de The Acolyte.

Según ha declarado, Headland acordó con Disney y Lucasfilm llevar a cabo una serie desde la perspectiva de los villanos. Y, para ello, decidió que su trama tendría lugar durante los días de gloria de la Orden Jedi. "Si quieres explorar Star Wars desde la perspectiva de los malos, el mejor momento para hacerlo es cuando los malos son minoría, cuando son unos marginados", explica.

Además, la showrunner avisa de que los Jedi que veremos en su serie no tienen nada que ver con "esas figuras ascéticas" a las que nos han acostumbrado otros filmes y series. En lugar de eso, les encontraremos vestidos con "uniformes blancos y dorados" y un tanto dormidos en los laureles. Para su desgracia, suponemos.

'The Acolyte' - tráiler

Este es el primer avance que ha publicado Lucasfilm de la serie.

'The Acolyte'- sinopsis

Pese a que el tufo a Reverso Tenebroso es de lo más intenso en esta idea, de momento la sinopsis de The Acolyte hace hincapié en su condición de thriller. La protagonista será una antigua padawan Jedi que se reúne con su maestro para investigar una serie de crímenes, algo que (como está mandado) la llevará a enfrentarse con fuerzas muy oscuras. Su camino se cruzará eventualmente con el de los Sith, en el marco de una ambientación siniestra que marcará distancia con lo que hemos visto anteriormente en la saga de George Lucas.

'The Acolyte'- reparto

Por otra parte, Leslye Headland fichó por Lucasfilm con el encargo de hacer una serie donde los personajes femeninos estuvieran en primer plano. Algo que se nota mucho en sus elecciones para el reparto.

Quizá la presencia más sonada del show sea la de Carrie Anne-Moss, la Trinity de Matrix. Asimismo, The Hollywood Reporter ha venido anunciando que Dafne Keen (Logan), Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman (1917) y Amandla Stenberg (The Hate U Give) estarán también en la serie. Así como lo estará Joonas Suotamo, conocido por ser el relevo de Peter Mayhew como Chewbacca en Star Wars desde Los últimos Jedi. Solo que claro, Suotamo no interpretará a Chewie (la cronología no encaja), sino a un maestro Jedi wookie llamado Kelnacca.

Comunicados anteriores habían revelado la presencia en The Acolyte de Lee Jung-jae (El juego del calamar), Charlie Barnett (que ya había trabajado con Headland en Russian Doll), Manny Jacinto (The Good Place) y Jodie Turner-Smith (Queen & Slim).

'The Acolyte'- póster

Disney ha confirmado que va muy en serio con The Acolyte ya desde el primer póster oficial, con un sugerente juego entre el color carmesí de los sables láser Sith y lo que vendría a ser la sangre. ¿Se pasará Star Wars al gore, o solo es una estrategia para ponernos los dientes largos?

Póster de 'The Acolyte' Disney

'The Acolyte'- fecha de estreno

La serie estará integrada por ocho episodios, al menos en su primera temporada a falta de que Disney la renueve. Tal y como puedes ver en el póster sobre estas líneas, su fecha de estreno en Disney+ está fijada para el próximo 5 de junio.

