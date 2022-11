'The Acolyte': La próxima serie de 'Star Wars' habría fichado a Dafne Keen ('Logan')

Star Wars nunca ha viajado tan atrás en el tiempo como en The Acolyte. Al menos, en lo que respecta a películas y series de animación, que han acostumbrado a fijar un ancla temprano en las inmediaciones de las precuelas de George Lucas. Pero hete aquí que uno de los proyectos que más expectación despierta hoy en el fandom quiere remontarse a los días de la Alta República y al ascenso de los Sith, lo que implica un escenario cientos de años previo a La amenaza fantasma. Hay margen para grandes sorpresas, pero Disney y Lucasfilm se están tomando con calma la administración de información sobre The Acolyte. Sabemos desde hace tiempo que la serie está en manos de Leslye Headland (Muñeca rusa).

Y poco a poco se han ido conociendo algunos fichajes. Estarán Amandla Stenberg (vista recientemente en el slasher cómico Bodies Bodies Bodies), así como Jodie Turner-Smith y Lee Jung-jae de El juego del calamar. No han trascendido detalles para ninguno de estos papeles y lo mismo ocurre con la incorporación de Dafne Keen, de la que se hace eco en exclusiva el periodista Jeff Schneider a través de Above the Line. Keen sería la última adición a The Acolyte, aunque Lucasfilm aún no lo ha hecho oficial, y se trata de un intérprete de perfil conocido gracias, sobre todo, a haber encarnado a X-23 en la aclamada Logan, de James Mangold. Fue este el film que le precipitó a la fama, cuando apenas tenía 12 años.

Posteriomente Keen ha interpretado a Lyra Sylvertongue en La materia oscura, serie de HBO basada en las novelas de Phillip Pullman que llegará a su fin, con la tercera temporada, a partir de este 5 de diciembre. The Acolyte será el nuevo gran proyecto de Keen, destacando en un atribulado calendario de series galácticas que ha sido posible gracias al fenómeno de The Mandalorian. Uno capaz de convencer a Lucasfilm de dedicarse por entero a la televisión: ahí están, solo en acción real, El libro de Boba Fett seguida de Obi-Wan Kenobi y Andor, actualmente en emisión dentro de Disney+. No hay fecha de estreno prevista para The Acolyte.

