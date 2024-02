Todo lo que sabemos sobre la segunda temporada de 'The Last of Us': nuevas incorporaciones e inicio de rodaje

The Last of Us fue un gran éxito para HBO Max desde su estreno, siendo solo superada en cuanto a cifras por La casa del dragón. La serie nació para adaptar el videojuego homónimo de Naughty Dog sobre un mundo apocalíptico en el que gran parte de la población está infectada por un hongo que vuelve a los humanos en algo muy parecido a los zombies. Su buena acogida hizo que la plataforma de streaming no dudara en renovar por una segunda temporada.

La continuación adaptará parte del segundo videojuego de la franquicia, pero no la totalidad, por lo que se hace necesario al menos una tercera entrega para completar toda la historia. Aunque eso es adelantar demasiado. HBO únicamente se centra en la planificación de los próximos episodios, que contarán una vez más con Pedro Pascal y Bella Ramsey.

El dúo protagonista repetirá para dar vida a Joel y Ellie, aunque la nueva etapa de The Last of Us tiene reservada para nosotros la introducción de nuevos personajes dispuestos a captar nuestra atención. Estos días ya se han podido conocer las primeras confirmaciones.

El primer fichaje en que se hizo público fue Kaitlyn Dever. La actriz interpretará a Abby, la hija de un cirujano jefe de los Luciérnagas asesinado por Joel y una antagonista del segundo videojuego de la franquicia. Curiosamente, Dever quiso interpretar a Ellie en una adaptación cinematográfica fallida, y posteriormente también se postuló para el papel en la serie, aunque finalmente fue para Bella Ramsey.

La segunda confirmación ha sido la de Young Mazino, que dará vida a Jesse, un miembro de la comunidad de Jackson que tiene mucha importancia en la secuela. Al actor lo conocemos principalmente por su participación en Bronca, la serie de Netflix, que le ha valido una nominación a los Emmy como mejor actor de reparto en una miniserie o telefilm.

Otro personaje del que recientemente hemos tenido noticias es el de Dina, una chica que vive en Jackson y que termina siendo fundamental para la trama por su relación con Ellie y el apoyo emocional que le brinda a la protagonista. La actriz encargada de interpretarla será Isabela Merced (Transformers: el último caballero, Madame Web). La joven de 23 años también se dedica a la música y ha estado involucrada en el mundo de los videojuegos al ser la voz de Ava, personaje de Kingdom Hearts.

El resto del reparto

Ya sabemos que Kaitlyn Dever y Young Mazino se unirán a The Last of Us en la segunda temporada. También estarán Pedro Pascal y Bella Ramsey, y el personaje de la segunda cobrará más importancia en la nueva entrega. Otros intérpretes que esperamos que repitan son Gabriel Luna como Tommy, el hermano de Joel, y Rutina Wesley como Maria. Ambos forman un matrimonio y son parte de la comunidad de Jackson.

Con quien no podremos contar es con Nick Offerman y Murray Barlett, ya que Craig Mazin, cocreador de la serie, confirmó a Deadline que no tocarán más aspectos de la relación de Bill con Frank.

Offerman consiguió uno de los Emmy que se llevó The Last of Us en la ceremonia de las Artes Creativas, en la que se entregan varios galardones antes de la gala principal del próximo 15 de enero. Él, junto a Storm Reid (Riley en la serie), se llevaron los premios a mejor actor y actriz invitados. El título de HBO consiguió otras seis estatuillas más.

La incorporación más reciente a la segunda temporada de The Last of Us ha sido la de Catherine O'Hara, coincidiendo con la presencia en carteleras de su última película: Argylle. No han trascendido detalles de a quien interpretaría, pero el currículum de la actriz es suficiente para aguardar la revelación con expectativas: en el pasado hemos visto a O'Hara tanto en Bitelchús como, más recientemente, en Schitt's Creek.

El rodaje de la segunda temporada

Los planes iniciales establecían que el comienzo de las grabaciones iba a ser en 2023, pero la huelga de actores y guionistas de Hollywood obligó a cambiar la hoja de ruta. Ahora, la nueva fecha de inicio está fijada para comienzos de 2024, en concreto podría hablarse del 12 de febrero como punto de partida. El rodaje transcurrirá en Vancouver, ciudad canadiense muy cercana a Seattle, una de las ubicaciones clave en el videojuego.

Siendo optimistas, la segunda temporada de The Last of Us podría llegar a nuestras pantallas a principios de 2025, pero nunca antes. Incluso podría retrasarse con cualquier inconveniente. Ya se ha visto que los percances siempre están al acecho, y prueba de ello es la lesión de Pedro Pascal, que apareció en los Globos de Oro con un brazo en cabestrillo. De todas formas, Deadline confirmó que esta situación no tendría que afectar a los planes de HBO.

