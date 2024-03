Oscar 2024: ¿Quiénes son los nominados para ganar el premio a mejor actor protagonista?

El 10 de marzo se entregan los Premios Oscar 2024, la 96 edición de los máximos galardones de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Los académicos se enfrentan a un listado de nominaciones que forman una de las mejores selecciones de los últimos años.

Bradley Cooper es un gran actor, como demostró en El francotirador o en La gran estafa americana. Sin embargo, hay un papel que se ve incapaz de interpretar: el de persona a la que no le importa ganar un Oscar. A sus 49 años, Cooper ha sido nominado en 12 ocasiones al Oscar, y tres de ellas se las debe a Maestro, disponible en España gracias a Netflix.

Guionista, productor, director e intérprete, Bradley Cooper viene haciendo malabarismos con demasiadas pelotas desde hace un tiempo. Y en Maestro no intenta disimularlo: quiere el Oscar, y cualquier espectador que vea un par de planos se dará cuenta. Aunque la temporada de premios no parece decantarse por él. Cooper no ha abandonado aún la pelea, como sí le ha ocurrido a DiCaprio, que no recibió una nominación por Los asesinos de la luna. Estos son los cuatro rivales de Bradley Cooper.

Bradley Cooper como Leonard Bernstein en 'Maestro' NETFLIX

Colman Domingo por ‘Rustin’

La interpretación de Colman Domingo ha debido de gustar tanto a la Academia que, pese a que la película de George C. Wolfe no ha sumado ninguna nominación en las demás categorías, el actor de Pensilvania ha logrado abrirse paso en una de las grandes batallas de la noche.

Domingo nunca había optado a un premio cinematográfico como protagonista hasta que se puso en la piel de Rustin: por este papel, ha sido nominado al Globo de oro, al BAFTA, al SAG y a los Satellite Awards, entre otros.

Rustin está disponible en Netflix.

Colman Domingo en 'Rustin' Cinemanía

Paul Giamatti por ‘Los que se quedan’

Al contrario que a su personaje en la obra de Alexander Payne, a Paul Giamatti es imposible espetarle eso de “sabes que no le gustas a nadie ¿no? Y que más bien te odian”. A sus 56 años, Giamatti es uno de los actores más respetados de Hollywood y el dueño de una carrera deslumbrante en la que, eso sí, escasean los papeles como protagonista.

Payne, que le dio uno en Entre copas, ha repetido con Giamatti en Los que se quedan, y el resultado ha sido inmejorable. Salvo sorpresa, sólo él puede neutralizar la bomba atómica que, en forma de estatuilla, el siguiente nominado está a punto de activar.

Los que se quedan está actualmente en salas.

Paul Giamatti en 'Los que se quedan' Cinemanía

Cillian Murphy por ‘Oppenheimer’

Cuando lo nominaron a los Oscar, se encontraba comiendo una tarta que su madre le había preparado. “Estaba muy buena”, añadió Cillian Murphy. El actor irlandés (una errónea referencia a él como inglés o británico es lo único que puede hacer que pierda los nervios) ha ganado el Globo de Oro en la categoría de drama y, mientras los Oscar se acercan, espera con su sempiterno gesto de simpática indiferencia a que su suerte se resuelva en los demás premios a los que aspira.

Por el momento, la de Murphy es la victoria más probable en esta categoría y, o bien es tan buen actor que nos ha convencido de que no le importa, o bien es que de verdad no le importa.

Oppenheimer está disponible para alquilar en las plataformas Rakuten TV (3,99 euros), Apple TV (4,99 euros), Filmin (4,99 euros) y Movistar Plus+ (4,99 euros).

Cillian Murphy en 'Oppenheimer' Universal Pictures

Jeffrey Wright por ‘American fiction’

Hace más de un mes que American fiction llegó a los cines de los Estados Unidos, y seguimos sin saber si pasará por las salas en España (y, sobre todo, cuándo) o si debutará directamente en Amazon Prime Video. Por eso, en esta orilla del Atlántico, las cinco nominaciones de American fiction (una de ellas, a mejor película) han sido recibidas con discreta perplejidad.

Jeffrey Wright ha sido uno de los agraciados: el actor de 59 años (el más veterano de la categoría) ganó un remoto Globo de Oro por Ángeles en América (serie de 2004) y, desde entonces, aunque no ha dejado de trabajar, se había apeado del carril central de los premios hasta que American fiction lo ha devuelto a él.

American fiction está disponible en Amazon Prime Video desde el 27 de febrero.

Tracee Ellis Ross y Jeffrey Wright en 'American Fiction' Cinemanía

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.