De Penélope Cruz a Pedro Almodóvar: estos son los Premios Oscar que han conseguido estas estrellas españolas

La sociedad de la nieve es la 21ª película producida en España que es candidata a ganar el premio de Mejor película de habla no inglesa (o internacional) en los Premios Oscar 2024. La cinta dirigida de J. A. Bayona opta a dos galardones en la gala que se celebrará el 10 de marzo (madrugada del día 11 en España), y uno de ellos podría ser para el director de Lo imposible (2012). El realizador podría unirse a la lista de españoles ilustres que han conseguido subirse al escenario del Dolby Theatre.

Rostros reconocidos en la industria cinematográfica de todo el mundo, como Pedro Almodóvar, Penélope Cruz, que acaba de estrenar Ferrari (2024) o Javier Bardem, ya saben lo que es ganar un Premio Oscar, aunque hay algún que otro nombre muy importante en la historia del cine español que también ha conseguido hacerse con una estatuilla.

Pedro Almodóvar: dos Premios Oscar

Pedro Almodóvar tiene en su haber dos Premios Oscar: el primero lo ganó en el año 1999 a mejor película internacional por Todo sobre mi madre, un momento recordado por todos, ya que el galardón se lo entregaron unos Antonio Banderas y Penélope Cruz completamente emocionados. Tres años después se haría con la estatuilla a mejor guion original por Hable con ella (2002), siendo el primer español en obtener este galardón.

Pedro Almodóvar con el Oscar a mejor película de habla no inglesa por 'Todo sobre mi madre' Cinemanía

El director manchego tambíen puede presumir de haber sido el primer español en ganar dos Oscar por dos películas producidas en España, y una de las dos personas nacidas en el país que ha conseguido dos estatuillas. En total, Pedro Almodóvar ha recibido un tal de cinco nominaciones: a sus dos victorias hay que sumar las veces que optó a mejor película internacional por Todo sobre mi madre (1998), Hable con ella (2002) y Dolor y Gloria (2019).

Penélope Cruz y Javier Bardem : un Oscar

Penélope Cruz y Javier son dos de los máximos exponentes del cine español fuera de nuestras fronteras, y además ambos tienen un Oscar. La actriz lo consiguió en 2008 a mejor actriz de reparto por Vicky Cristina Barcelona, mientras que el actor lo logró un año antes a mejor actor de reparto por su trabajo en No es país para viejos (2007).

Penélope Cruz y su Oscar por 'Vicky Cristina Barcelona'

Además, el matrimonio cuenta con un total de ocho nominaciones, cuatro para cada uno: Penélope Cruz también ha optado a la estatuilla como mejor actriz en 2006 por Volver y en 2022 por Madres paralelas, además de a mejor actriz de reparto en 2009 por Nine. Por su parte, Javier Bardem ha estado en la torna para conseguir el galardón a mejor actor en dos ocasiones, por Antes de que anochezca (2000) y por Biutiful (2000), mientras que en 2022 volvió a estar nominado a mejor actor de reparto por Being the Ricardos.

Imagen de Javier Bardem besando al Oscar que ganó por 'No es país para viejos' en 2007. REUTERS

Otros españoles con Oscar: Amenábar, Garci o Buñuel

En total ha habido 17 españoles que tienen un Premio Oscar, aunque solo hay dos que tienen más de uno: Pedro Almodóvar y Gil Parrondo, que ganó en años consecutivos la estatuilla a mejor diseño de producción por Patton (1970) y por Nicolás y Alejandra (1971). Entre el resto de galardonados, hay nombres muy ilustres del cine español, como Alejandro Amenábar, que ganó a mejor película internacional en 2004 por Mar Adentro.

José Luis Garci y Luis Buñuel hicieron lo propio gracias a Volver a empezar (1982) y a El discreto engaño de la burguesía (1972), aunque competía por Francia. Fernando Trueba o Yvonne Blake también consiguieron un Oscar, y el próximo 10 de marzo se podrían sumar a esa lista de 17 españoles J.A. Bayona y Montsé Ribé junto a David Martín, responsables de maquillaje y peluquería de La sociedad de la nieve.

