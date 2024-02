Premios Oscar 2024: las categorías en las que compite 'La sociedad de la nieve' para hacerse con una estatuilla

Tras arrasar en los Goya, la temporada de premios de La sociedad de la nieve continúa. La película de Bayona representará a España en la próxima gala de los Oscar, que se retransmitirá en Movistar Plus+ en la medianoche del 10 de marzo. La sociedad de la nieve se convirtió en el tercer largometraje con más Goya de la historia, tras Mar adentro y ¡Ay, Carmela! Una gesta aún más admirable cuando se tiene en cuenta que La sociedad de la nieve no se presentó en ninguna categoría interpretativa, a excepción de mejor actor de revelación, que ganó Matías Recalt.

Hasta ahora, la filmografía de Bayona sólo había recibido una nominación al Oscar. Ocurrió con Lo imposible, en la que Naomi Watts fue nominada a mejor actriz. La estatuilla acabaría ganándola Jennifer Lawrence por El lado bueno de las cosas.

'La sociedad de la nieve' Cinemanía

La sociedad de la nieve ha sumado dos candidaturas al Oscar de una tacada, y es muy posible que se haya quedado a las puertas de un par más, como mejor música (estaba en la preselección) y mejores efectos especiales. E, incluso, no es descabellado pensar que La sociedad de la nieve ha debido rondar la categoría principal, mejor película.

¿Cuáles son los Oscar a los que aspira ‘La sociedad de la nieve’?

Bayona puede regresar de los Ángeles con dos estatuillas de los Premios Oscar 2024: la de mejor película internacional y la de mejor maquillaje y peluquería. No lo tiene fácil, aunque La sociedad de la nieve no está en absoluto descartada en ninguna de las categorías. En mejor película internacional, la competición se ha abierto gracias a la decisión de Francia de no enviar Anatomía de una caída, sino A fuego lento.

'La zona de interés' es la gran favorita al Oscar internacional Elástica Films

Sin embargo, el favorito a este premio es la británica La zona de interés, que se ha colado en mejor película, mejor guion adaptado, mejor dirección y mejor sonido. Desde Roma, todos los largometrajes que han competido por el Oscar en mejor película y mejor película internacional se han llevado este último.

El de mejor peluquería y maquillaje tampoco invita al optimismo, ya que Bayona competirá con nominaciones tan consolidadas como la de Pobres criaturas, Oppenheimer y Golda, que tiene en esta categoría su única nominación gracias a la mimética transformación de Helen Mirren en Golda Meir.

