Todo sobre 'Ferrari', la nueva película de Penélope Cruz y Adam Driver que llega a los cines

"Mándale a un niño dibujar un coche y te dibujará rojo". El autor de esta célebre frase no es otro que Enzo Ferrari, el fundador de la casa de automóviles más famosa del planeta. El mítico empresario levantó un imperio en Maranello que ha hecho de su apellido uno de los más célebres de todo el mundo. Si se piensa en la Fórmula 1, automáticamente se viene a la mente la 'Scuderia', para la que han pilotado mitos como Juan Manuel Fangio, Michael Schumacher o Fernando Alonso. Su biopic llega ahora a los cines de toda España de la mano de Michael Mann, con Adam Driver y Penélope Cruz como protagonistas (y la española nominada a los premios SAG).

Rodada en apenas un mes, Ferrari lleva rondando la cabeza del director de Heat (1995) desde comienzos de siglo, aunque no ha sido hasta ahora cuando el realizador, que prepara la secuela de la cinta protagonizada por Al Pacino, ha conseguido que la película sea una realidad. Con un reparto estelar interpretando a personajes míticos del mundo de las carreras, incluido un pionero español en la Fórmula 1, el biopic de Enzo Ferrari es uno de los grandes estrenos del mes.

Sinopsis y tráiler de 'Ferrari'

Tras levantar un imperio automovilístico una década antes, Enzo (Driver) y su mujer Laura (Cruz), en plena crisis matrimonial, se enfrentan a una bancarrota inminente en el año 1957. Para conseguir salvar la empresa que tanto les costó construir, solo hay una solución: conseguir la victoria en la Millie Miglia, la mítica carrera que recorre Italia.

Reparto de 'Ferrari': los personajes reales de la película

Además de la dupla protagonista, también tienen un papel importante en la cinta Shailene Woodley, que acaba de estrenar el thriller Misántropo y que interpreta a la amante de Enzo, Lina Lardi, así como Gabriel Leone, que ya es todo un experto en esto de encarnar a pilotos míticos de las carreras: mientras que en Ferrari se mete en la piel de Alfonso de Portazgo, el primer español que consiguió un podio en la Fórmula 1, dentro de muy poco se le podrá ver en Netflix como Ayrton Senna, en una miniserie que prepara la plataforma de streaming sobre 'Magic'.

También han participado en la película Sarah Gadon (Un método peligroso, 2011), quien interpreta a la Linda Christian, actriz y novia de Alfonso de Portazgo, y Patrick Dempsey, quien da vida al piloto italio Pietro Taruffi. Que el protagonista de Anatomía de Grey aparezca en la cinta no es casualidad, ya que es muy conocido que el actor es un gran apasionado del mundo de las carreras, llegando incluso a participar en otra cita legendaria del automovilismo: las 24 horas de Le Mans.

Fecha de estreno de 'Ferrari' en España

Ferrari, que está guionizada por el propio Michael Mann junto a Troy Kennedy Martin basándose en el libro Enzo Ferrari. The Man and the Machine, llega a los cines de toda España este viernes 8 de febrero, siendo uno de los estrenos más destacados de febrero en las salas.

