Michael Mann quiere empezar el rodaje de 'Heat 2' en cuestión de meses

Pasaron cerca de ocho años entre Blackhat y la que es su última película hasta la fecha, Ferrari. Entre medias Michael Mann ha desarrollado la serie Tokio Vice sin dejar de darle vueltas a una posible continuación de Heat (acaso la película más popular de su trayectoria), que en 2022 terminó presentando en forma de novela con ventas muy satisfactorias. Para entonces Mann ya se había enrolado en la dirección de su biopic de Enzo Ferrari, y durante la preparación dejó caer que solo convertiría Heat 2 en película si este funcionaba en taquilla. Ferrari ya se ha estrenado en EE.UU. y… no le está yendo muy bien.

Las críticas además han sido bastante tibias y no parece que vaya a haber lugar para ella en las carreras de premios, con 20 millones de dólares recaudados que presumiblemente se enderezarían con un lanzamiento internacional. En España Ferrari se estrena este 9 de febrero, pero cuadren las cuentas o no Mann parece haberse olvidado de lo que dijo y quiere dirigir Heat 2 sí o sí. De forma que, durante una conversación con el periodista Clayton Davis de Variety, el director de El dilema ha afirmado que quiere rodar Heat 2 este mismo año. No ha dejado caer fecha, pero sí su determinación a que sea “tanto una precuela como una secuela”, en sintonía a lo que propuso en el libro.

Heat 2 se articulaba de forma similar a El padrino 2, describiendo a un tiempo el pasado delincuente de Neil McCauley (interpretado originalmente por Robert De Niro) y los años posteriores al encuentro con este de Vincent Hanna (Al Pacino). Aunque Mann quiera rodar su película en 2024, no hay todavía una productora asegurada ni tampoco un reparto. Hay, por otro lado, rumores de que Warner Bros. estaría dispuesta a financiar la secuela, y de que se han interesado por el proyecto estrellas jóvenes como Channing Tatum, Jeremy Allen White, Austin Butler o Ana de Armas.

Por otro lado, parece probable que McCauley será interpretado por Adam Driver, luego de colaborar con Mann en Ferrari, y también se ha dejado caer que Al Pacino volvería a aparecer como Hanna en esta hipotética secuela que está cada vez más cerca de hacerse realidad.

