¿De qué trata 'Los que se quedan'? La película de Alexander Payne de la que todos hablan

Alexander Payne, uno de los directores independientes más respetados de los Estados Unidos y, sobre todo, una de las figuras tutelares entre las nuevas generaciones de guionistas, ha dirigido (pero no escrito) su último título tras la desafinada Una vida a lo grande (2017) y Nebraska, un largometraje que, este sí, se integra a la perfección en esa colección de triunfales perdedores que pueblan la obra de Payne.

Los que se quedan (The Holdovers en inglés) aprovecha el tirón que dejó su estreno en las navidades en un atildado college americano para aproximar a dos individuos que creen habitar en mundos diferentes: un profesor al que detestan, por igual, alumnos y compañeros y un estudiante que bascula entre la ternura y el sadismo para ocultar sus debilidades. Debido a que la madre de este alumno decide aprovechar las Navidades para tener la aplazada luna de miel que nunca celebró con su nuevo marido, el personaje interpretado por Dominic Sessa debe quedarse al cuidado de su odiado profesor.

El bullicioso college va quedándose vacío: incluso los remanentes, cuyos padres habían dejado en las aulas, pueden escapar, y el alumno y su tutor (bajo la supervisión de una cocinera que ha perdido a su hijo en Vietnam) tendrán que afrontar una áspera convivencia que, lentamente, evolucionará hacia algo más parecida a la camaradería (o, incluso, la relación entre un padre y un hijo) que a la amistad. Este es el punto de partida de Los que se quedan pero, en caso de que necesiten más motivos para acudir a las salas, te damos cinco razones por las cuales Los que se quedan es ya, y aún con once meses y medio por desvelar, uno de los largometrajes del año.

El gran papel de Paul Giamatti

Giamatti siempre ha sido un superdotado de la interpretación, pero pocas veces hemos podido disfrutar de él en la abundancia que nos permite Los que se quedan. El físico anodino de Giamatti, que de tantos protagonistas lo habrá privado, se convierte aquí en uno de sus aliados (condimentados con una bizquera y una fetidez que Giamatti ha tenido que pedir prestadas). Si su demoníaco villano en 30 monedas no te dejó ninguna huella, puede que la ternura abisal de este profesor cuyo Imperio Romano se llama Cartago te haga congraciarte con uno de los actores más versátiles del cine americano.

Ha nacido una estrella

Este descubrimiento hay que anotárselo exclusivamente a Payne y a su equipo, ya que nadie, hasta Los que se quedan, le había dado una oportunidad a Dominic Sessa. A sus 22 años, el actor nacido en Nueva Jersey ha cambiado las representaciones universitarias por un personaje que debía vérselas con Giamatti, nominado en los Premios Oscar 2024 siendo uno de los favoritos para la próxima estatuilla. El duelo se presentaba difícil, pero Sessa no sólo logra salir vivo del envite, sino que acaba conformando una formidable pareja con el veterano Giamatti. Esperemos que la carrera de Sessa no siga los pasos de los de Alana Haim, que nos deslumbró en Licorice Pizza y de la que nunca más supimos.

¿Un Oscar asegurado para 'Los que se quedan'?

Los que se quedan aspira a todo al ser una de las favoritas en los Premios Oscar 2024 en las categorías de Mejor película, Mejor guion original y Mejor montaje, Paul Giamatti como Mejor actor, Da’Vine Joy Randolph como Mejor actriz.

Da'Vine Joy Randolph, que interpreta a la cocinera que acompaña a Giamatti y a Sessa es sus desangeladas vacaciones de Navidad, ha sido la cuarta actriz de reparto que, en toda la historia, ha ganado los llamados Big 4 (National Board of Review, Asociación de Críticos de los Ángeles, Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York y National Society of Film Critics Awards).

Las actrices que han precedido a Joy Randolph en esta conquista han sido Meryl Streep (Kramer contra Kramer), Anjelica Houston (El honor de los Prizzi) y Regina King (El blues de Beale Street), y todas acabaron ganando el Oscar.

Una película sobre Vietnam sin Vietnam

Aunque la guerra del Vietnam está en el corazón de Los que se quedan (la cocinera a la que interpreta Joy Randolph ha perdido a su hijo en esta contienda), su presencia es más fantasmagórica que patente. Como una amenaza que acechara en las sombras, Vietnam sobrevuela las Navidades de Giamatti y Sessa, ya que este último sabe, como dice en una ocasión, que si lo expulsan, acabará en una academia militar. “Y luego, en ya-sabes-dónde”.

Sin embargo, la película no mira a los ojos a la guerra: al nevado e insular college no llegan los ecos de Vietnam porque sus aristocráticos alumnos jamás estarán en primera línea. Y este volver la cabeza hacia una guerra para la que nunca nos llamarán a filas hace que conectemos con una cinta que se desarrolla en los 70 y habla (o, más bien, calla) sobre el Vietnam.

El cine clásico está aquí de nuevo

Los que se quedan no sólo está ambientada en los 70, sino que podría haberse estrenado en los 70. Con una gramática cinematográfica de espíritu clásico (ese montaje plagado de disoluciones) y una narrativa que rehúye el subrayado porque espera que los espectadores no lo necesiten, Alexander Payne le devuelve al público la posibilidad de disfrutar de una película de los tiempos en que el cine adulto no yacía sepultado bajo metros de celuloide.

