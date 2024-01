"Ha salvado el cine y todos nuestros trabajos": Meryl Streep aplaude el fenómeno 'Barbie'

En los últimos años, la industria del cine ha presenciado tal afloración de crisis que a cada tanto le toca a una película ser la encargada de salvar el negocio. De cara a la pandemia este título le fue otorgado a Top Gun: Maverick, y cuando los efectos del coronavirus aún estaban frescos Hollywood se vio sumido en una doble huelga de guionistas y actores que duró meses y dejó muy tocado el calendario de estrenos. En este último marco, donde también se cruzan los múltiples fracasos en taquilla de 2023, es donde ha destacado Barbie. Que ha sido la película más taquillera del año, y también de toda la historia de Warner Bros.

Estrenada en verano, en plena huelga y coincidiendo en carteleras con Oppenheimer (lo que condujo al fenómeno Barbenheimer que tan positivo ha sido para la industria) esta película de Greta Gerwig centrada en la muñeca de Mattel se halla inmersa ahora mismo en la carrera de premios. Hace poco supimos que iba a tener que competir por el Oscar a Mejor guion adaptado pese a los esfuerzos de los responsables por aspirar a la candidatura de historia original, mientras que el film protagonizado por Margot Robbie también ha tenido un papel preponderante en un reciente evento, los Palm Springs Film Awards.

Esta gala no tiene una gran incidencia en el circuito de premios, pero sí ofrece la oportunidad de que múltiples famosos desfilen por la alfombra roja y de dar cuenta del estado de la carrera a falta que se den a conocer las nominaciones a los Oscar. Por lo pronto, las posibilidades de Barbie siguen siendo amplias, pues aparte de que Gerwig consiguiera premio, también dio pie a un momentazo con Meryl Streep en el escenario. Ocurrió al poco de que le concedieran otro galardón a What Was I Made For?, la canción que Billie Eilish y su hermano Finneas O’Connell compusieron para la banda sonora de Barbie.

Una vez los músicos bajaron del escenario, a Streep le tocó subir para presentar el siguiente premio: Carey Mulligan por su actuación en Maestro. Pero antes de deshacerse en elogios con la actriz, Streep le dedicó unas palabras a los creadores de What Was I Made For? y de Barbie en general. “Solo quiero decirle a Billie y Finneas que habéis contribuido a la bomba de amor de Barbie. El verano pasado salvasteis el cine y todos nuestros trabajos. Habéis entregado alegría a incontables generaciones y géneros de personas, y deberíais surfear esa ola hasta que seáis viejos y merezcáis estar cansados como yo”, declaró Streep.

De modo que sí, ahora le toca ostentar a Barbie el título de película que ha salvado el negocio. Con lo que la nominación al Oscar, y quién sabe qué premios, está garantizada.

