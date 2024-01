Ryan Gosling bromea con la posibilidad de cantar su canción de 'Barbie' en los Oscar: "¿Te pagan?"

Reconócelo, si has visto Barbie es muy probable que la letra de I'm Just Ken se te haya quedado pegada alguna vez. La canción, interpretada por Ryan Gosling en el papel del pretendiente de la famosa muñeca de Mattel, fue uno de los muchos momentos memorables que nos dejó la película de Greta Gerwig, estrenada en España el pasado mes de julio.

El tema fue carne de cañón para las redes sociales, donde afloraron incontables memes y versiones. Hasta el propio Gosling decidió publicar una mixtape de cuatro versiones diferentes del éxito: la original, una navideña, una disco y otra acústica. Lejos de cansarnos, I'm Just Ken sigue presente de alguna forma u otra y ahora apunta a cotas mayores: la ceremonia de los Oscar.

La revista W Magazine tuvo la oportunidad de preguntarle al actor sobre las posibilidades reales de que pueda interpretar la canción en la entrega de premios. "Bueno, no me han invitado. Y no estaba pensando en eso hasta este momento, ahora será todo lo que tenga en mi cabeza. ¿Te pagan por cantar en los Oscar? ¿Tienes que conducir tú mismo hasta allí? Al menos van a recogerte, ¿no?", bromeaba el canadiense.

A I'm Just Ken no solo le ha ido bien entre la opinión pública. También ha conseguido una nominación en los Grammy y apareció en el Billboard Hot 100, la lista de éxitos más conocida en Estados Unidos. Dentro de la industria cinematográfica, este mismo 7 de enero aspira a llevarse el Globo de Oro a mejor canción original. Respecto a los Oscar, de momento ha conseguido colarse en las shortlist, por lo que no sería disparatado pensar que la actuación de Ryan Gosling pueda ser realidad si su canción acaba nominada.

El lío de 'Barbie' en los Oscar

En las últimas horas, Barbie también ha sido noticia por otro asunto relacionado con los Oscar. Según informó Variety, la película protagonizada por Margot Robbie no podrá competir en la categoría de mejor guion original por decisión de la Academia. Sí podrá optar al premio a mejor guion adaptado, donde competirá con otros títulos como La zona de interés, Oppenheimer, Los asesinos de la luna o Pobres criaturas.

Este cambio podría entenderse de la siguiente forma: el largometraje de Greta Gerwig se basa en toda la mitología relacionada con la famosa muñeca de Mattel. Sin embargo, Warner considera que es un guion original al tratarse de una historia totalmente inventada y sin existencia de algo parecido previamente. Al margen de las polémicas, la lista de nominaciones definitivas se conocerá el próximo 23 de enero.

