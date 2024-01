El actor Colman Domingo (nominado al Oscar) será el padre de Michael Jackson en el nuevo biopic sobre el 'Rey del Pop'

Colman Domingo interpretará a Joe Jackson, el padre de Michael Jackson, en el filme Michael, sobre la compleja vida del llamado Rey del Pop. Además, el actor nominado a los Oscar 2024 también dará vida al célebre cantante de jazz Nat King Cole en el musical biográfico con el que también marcará su debut como director.

Colman confirmó este jueves a la revista especializada estadounidense Variety que, como coguionista y protagonista del filme sobre Cole, llevaba "varios años" trabajando "en silencio" en el proyecto. El cantante y músico se hizo famoso en las listas de éxitos de la historia de la música con canciones inolvidables como Unforgettable, Smile y Let There Be Love.

"Es algo que estoy deseando montar con unos socios estupendos", dijo el actor quien el martes recibió una nominación al Oscar al mejor actor principal por haber interpretado al activista de derechos humanos Bayard Rustin en la cinta Rustin.

Colman Domingo como Nat King Cole

Aún no se sabe en qué época de la vida del que es considerado uno de los cantantes más influyentes del siglo XX se centrará la historia, pero esta no es la primera vez que Colman aborda al personaje artísticamente.

El actor de 54 años coescribió la obra de teatro Lights Out: Nat 'King' Cole' con Patricia McGregor, donde seguían la mente del cantante durante su especial de Navidad de The Nat King Cole Show, el primer programa presentado por un afroamericano en la década de 1950.

Su llegada al reparto de 'Michael', el nuevo biopic

A esta noticia se suma la confirmación del actor como parte del elenco de la película biográfica de Michael Jackson que lleva por título Michael, en la que se caracterizará como Joe Jackson, el padre y representante del músico.

"Me emociona formar parte de una película que explora tanto la complicada alma del legendario Michael Jackson como su impacto en la música y la cultura como icono mundial", mencionó el actor en un comunicado.

El filme dirigido por Antoine Fuqua comenzó su rodaje este año, estará protagonizada por Jaafar Jackson, el sobrino del cantante hijo de Jermaine Jackson, y llegara a salas de cine en abril de 2025.

