Las 15 mejores películas eróticas de HBO que no puedes perderte

El catálogo de HBO Max en España en lo que a oferta cinematográfica respecta es muy extenso, con multitud de producciones propias y otras películas que han sido éxitos tanto en taquilla como de crítica. En la plataforma de Warner se pueden encontrar cintas de todo tipo de géneros, aunque uno de los temas de los que más contenido hay en el gigante del streaming es el cine erótico.

En la plataforma se pueden encontrar desde películas de Stanley Kubrick, cine español a producciones más pequeñas pero igual de sensuales que deleitarán a los amantes de este tipo de cine, aunque además hay cintas que mezclan el erotismo con otro tipo de géneros, como la ciencia ficción o el thriller psicológico.

'Eyes Wide Shut'

La última cinta dirigida por Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut (1999) es una de las películas más eróticas de la historia del cine. Tom Cruise (que ha reinado en la taquilla gracias a Misión Imposible 7) entra en una vorágine de erotismo, sensualidad y lujuria después de que su mujer (Nicole Kidman) le confiese un sueño que a punto estuvo de costarle el matrimonio y de que su amigo le introdujese en una secta donde lo sexual prima por encima de todas las cosas.

Nicole Kidman y Tom Cruise en 'Eyes Wide Shut' Warner Bros.

'Lolita'

Kubrick ya era un experto en el cine erótico, ya que 37 años antes había adaptado la novela de Vladimir Nabokov, Lolita (1962). En ella, un escritor de mediana edad se enamora de una adolescente de 14 años mientras está de vacaciones en New Hampsire, lo que hace debatirse al novelista entre sus impulsos sexuales y el rechazo a la perversión e incluso al incesto.

Sue Lyon en 'Lolita' (1962) MGM

'Lucía y el sexo'

Con once nominaciones a los Premios Goya, Lucía y el sexo (2001) está repleta de escenas de índole sexual con una Paz Vega (Lucía) que se va a Formentera después de que desapareciese su novio. En la isla mediterránea, vivirá una serie de experiencias de liberación sexual que cambiarán para siempre la vida de la joven camarera madrileña. Dirigida por Julio Medem y con multitud de rostros conocidos, como Tristán Ulloa, Nawja Nimri o Javier Cámara, ya es un clásico del cine español.

Paz Vega y Tristán Ulloa en 'Lucía y el sexo'. Sogecine

'American Beauty'

El ahora defenestrado (y absuelto) Kevin Spacey fue uno de los actores más importantes de la década de los 90, la cual finalizó con American Beauty (1999). En ella da vida a un cuarentón que atraviesa una crisis existencial, pero todo cambia cuando conoce a una amiga de su hija a la que intenta seducir a toda costa. La cinta, dirigida por Sam Mendes, es una de las películas más sensuales de los últimos tiempos.

Fotograma de 'American Beauty' Universal

'La pasión turca'

Uno de los papeles más célebres de la cantante Ana Belén llegó en 1994 de la mano del director Vicente Aranda en La pasión turca, donde la artista interpreta a una mujer cansada de la rutina de su matrimonio. Junto a su marido y un grupo de amigos, viaja a Turquía, donde se enamora del guía turístico. En la península de Anatolia, Desideria desatará todo el frenesí que llevaba años escondiendo.

Ana Belén y Georges Correface en una escena de 'La pasión turca'. Lolafilms

'Ex Machina'

Alex Garland (que ya ha terminado el guion de la secuela de 28 días) hizo con la cinta Ex-Machina (2014) su debut en la dirección. La película centrada en la historia de un robot, que en realidad es Alicia Vikander, está repleta de erotismo a pesar de enmarcarse dentro de la ciencia ficción, con numerosas escenas androide-humanas subidas de tono.

'Ex Machina'. Universal

'Amantes'

Con una de las reinas del Destape (Victoria Abril) como líder del reparto, Amantes (1991), narra como un joven Paco (Jorge Sanz), aparentemente muy feliz con su matrimonio, se enamora completamente de una mujer a la que ha alquilado una habitación, aunque es una estafadora. Vicente Aranda vuelve a demostrar que era un maestro del erotismo en esta cinta que ganó dos Premios Goya (mejor película y mejor director).

'No te preocupes, querida'

Una de las películas más polémicas y comentadas de 2022 (más por lo extracinematográfico) fue No te preocupes querida. Entre supuestos escupitajos, una irreverente Florence Pugh (que acaba de estrenar Oppenheimer) en las alfombras rojas y una relación directora-actor protagonista entre Olivia Wilde y Harry Styles, salió un thriller psicológico ambientado "en los años 50" donde las escenas de sexo y la seducción están a la orden del día.

Harry Styles y Florence Pugh en 'No te preocuopes, querida'. Warner Bros.

'El último baile de Magic Mike'

El pasado 2 de julio llegó a la plataforma la tercera y última parte de la trilogía centrada en el stripper más famoso del cine, El último baile de Magic Mike (2023). A Channing Tatum se le unió esta vez una Salma Hayek que vive en primera persona los sensuales bailes de Mike, incluyendo uno que costó mucho de rodar.

Salma Hayek y Channing Tatum en 'El último baile de Magic Mike'. Claudette Barius/ Warner Bros

'Caramel'

La cinta libanesa Caramel (2007) cuenta la historia de cinco mujeres que se reúnen en un centro de belleza de Beirut, cada una con sus problemas y sus deseos, desde adulterio a lesbianismo, pasando por la gerontofobia (miedo a envejecer). Está dirigida por Nadine Labacki, directora de la nominada al Oscar Cafarnaúm.

'Llámame por tu nombre'

La película que catapultó a la fama a Timothée Chalamet (que podría quedarse con Wonka como único estreno para este año), Llámame por tu nombre (2017) es un relato coming of age repleto de escenas de índole erótica, muchas de ellas con el agua como metáfora, el toque característico de autor del director Luca Guadagnino.

Imagen de 'Call Me by Your Name'. Sony Pictures

'Gia'

Protagonizada por Angelina Jolie, Gia (1998) narra el descubrimiento de una modelo que se marcha a vivir a Nueva York, donde conoce la extrema crueldad del mundo de la moda y sus consecuencias (en forma de drogas). Junto a la actriz Elizabeth Mitchell, esta cinta original de HBO dirigida por Michael Cristofer tiene algunas de las escenas más subidas de todo de la filmografía de la californiana.

Angelina Jolie en 'Gia' (1998). HBO

'Soñadores'

La penúltima película que dirigió Bernando Bertulucci fue Soñadores (2003), en la que tres jóvenes franceses, en plena revolución de Mayo del 68 en París, trasladan a lo sexual los cambios sociopolíticos que también querían que se implementasen en el país. Protagoniza Eva Green junto a los actores Michael Pitt y Louis Garrel.

'Soñadores' (2003). Fox Searchlight Pictgures

'Ghost'

Clásico indiscutible de los años 90, Ghost (1990) se ha convertido en una de las películas más sensuales de la historia del cine (mítica es la escena de alfarería entre Patrick Swayze y Demi Moore). Nominada a cinco Premios Oscar, es una de las cintas que cambió para siempre el erotismo en el cine. Channing Tatum ya está trabajando en un remake.

'Ghost' (1990) PARAMOUNT PICTURES

'Sexo en Nueva York'

No podía faltar en esta la película derivada de la serie más erótica de HBO y una de las más sexuales de la historia de la televisión. Sexo en Nueva York: la película (2008) sigue los pasos de la ficción original, tanto en personajes como en erotismo. Hubo otra secuela (mucho menos exitosa) dos años después, y en la actualidad se está emitiendo And Just Like That, el revival de la ficción, que acaba de estrenar su segunda temporada hace apenas un mes.

