Las próximas películas de Kevin Spacey después del juicio donde ha sido absuelto de varios delitos sexuales

Kevin Spacey ha sido declarado no culpable por el jurado del tribunal londinense donde era juzgado por nueve cargos de delitos sexuales, acusado de la agresión sexual de cuatro hombres en la capital británica entre 2001 y 2013. El oscarizado actor había defendido su inocencia durante todo el proceso.

Spacey se convirtió en una de las figuras más notorias del mundo del cine caídas en desgracia tras la eclosión del movimiento #MeToo a finales de 2017 tras ser acusado de abuso sexual por el actor Anthony Rapp. A renglón seguido, Spacey fue denunciado por otros hombres tanto en EE UU como en Reino Unido (jóvenes del Old Vic Theater londinense, del que fue director artístico) hasta superar la docena de acusaciones, incluyendo a Harry Dreyfuss, hijo del actor Richard Dreyfuss, que relató tocamientos cuando tenía 18 años.

Durante el lustro largo que ha pasado desde entonces (el caso de Rapp fue cerrado en 2022 por un jurado de Nueva York que encontró no culpable a Spacey), el actor ha sido concienzudamente repudiado por la industria del cine estadounidense y apartado de Hollywood. Netflix cesó toda su colaboración con él, reconfigurando la temporada final de House of Cards, y el director Ridley Scott volvió a rodar sus escenas en Todo el dinero del mundo reemplazándolo por Christopher Plummer en su papel.

Las nuevas películas de Kevin Spacey

No obstante, Kevin Spacey no ha dejado exactamente de trabajar delante de las cámaras en los últimos años. Y ni siquiera nos referimos a los inquietantes vídeos que se grabó durante varias navidades. Notorio fue su papel de regreso en The Man Who Drew God (2022), un filme italiano dirigido y protagonizado por el actor Franco Nero donde interpreta a un detective y comparte pantalla con Faye Dunaway. El personaje protagonista es un retratista invidente falsamente acusado de la violación de un menor.

¿Y cómo pinta el futuro para Kevin Spacey después del juicio de Londres? El actor se mostraba muy confiado al inicio del proceso judicial, llegando a declarar que tenía varias ofertas sobre la mesa. "Esas personas están listas para contratarme en el momento en que me liberen de los cargos en Londres", aseguró. Mientras esperamos noticias al respecto, lo que sí sabemos son los proyectos que el actor tiene ya en marcha.

Uno de ellos es el thriller británico Control, segundo largo del director Gene Fallaize, donde Spacey es el villano que secuestra por control remoto el coche inteligente de la protagonista (Lauren Metcalfe) y lo maneja a su antojo mientras la acosa por teléfono. Cabe señalar que el papel en principio es solamente de voz, sin que se vea al actor en pantalla, en la línea del que interpretó Kiefer Sutherland en Última llamada.

Otro thriller que Spacey tiene en cartera es Peter Five Eight, donde el director Michael Zaiko Hall le ha puesto a amenazar la tranquila vida de Rebecca De Mornay en un pueblo de montaña. Y más desafiante parece que vaya a interpretar al político croata Franjo Tuđman, primer presidente del país tras su independencia, en el drama político Once Upon a Time in Croatia, dirigido por Jakov Sedlar.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.