Comparan a Kevin Spacey con el villano de 'Seven' durante su juicio por delitos sexuales

Uno de los hombres que acusan a Kevin Spacey de abusos sexuales ha comparado al actor con su personaje en Seven, la película de David Fincher, declarando para un tribunal de Reino Unido. La presunta víctima (cuyo nombre no puede ser revelado, conforme a la ley británica) ha descrito con detalle los abusos a los que el protagonista de American Beauty le habría sometido "más de una docena de veces" (vía Variety).

Durante una entrevista grabada en vídeo y reproducida para el jurado, el hombre afirmó que los tocamientos de Spacey incluyeron "la cara interior de los muslos y los genitales", así como "palmadas en el trasero" y presiones para que palpase los genitales del presunto agresor. "Era un poco como su personaje en Seven", añadió el declarante. "Un poco siniestro. Quizás no tan malo".

Según el testimonio, las agresiones de Spacey tuvieron lugar "durante unos pocos años" y comenzaron cuando el actor ocupaba la posición de director artístico en el teatro Old Vic de Londres. Tras una primera aproximación, Spacey habría pasado a los tocamientos no solicitados.

Así han descrito las agresiones de Kevin Spacey

"Me agarraba la mano y me la ponía en mis partes íntimas", dijo el hombre acerca de uno de estos encuentros. "Yo le solía decir 'Eres un puto tío raro'. Él se reía del tema, lo encontraba gracioso y no le avergonzaba", prosiguió.

A continuación, el hombre describió su último encuentro con Spacey, cuando le acompañó en coche a una gala en Londres. Según explicó, el actor se encontraba alterado y le obsesionaba que pudieran perseguirle los paparazzi. "Me pegó con la mano en la cara interior de los muslos y después se movió hacia arriba. Hizo ruido de verdad, me pegó en las pelotas, básicamente", recordó. "Me dejó sin aliento". Cuando el hombre se quejó, diciendo que le había hecho daño, Spacey "soltó una risita".

Cuando la policía le preguntó por qué había tardado tanto en denunciar a Kevin Spacey, el declarante repuso que se había sentido "avergonzado" tras las agresiones, además de temerse represalias por parte del actor. Las presuntas agresiones, aseguró, le habían llevado a sufrir estrés, ansiedad y depresión.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.