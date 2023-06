Kevin Spacey cree que no va a tener problemas para volver a trabajar

Kevin Spacey tiene una apabullante seguridad en sí mismo. El actor fue retirado de facto de la industria cuando empezaron a aflorar varias acusaciones de agresión y conducta sexual inapropiada, de modo que su marcha de House of Cards coincidiera con un recast muy laureado en Todo el dinero del mundo a manos de Christopher Plummer (ya fallecido) y una serie de vídeos perturbadores coincidiendo con Navidad. Spacey, en fin, cree que es cuestión de tiempo que vuelva a Hollywood.

Según él solo hay un obstáculo para ello: su juicio próximo, que se celebrará en Londres a partir del 28 de junio y durará cuatro semanas. Spacey ya se ha declarado “no culpable” de 12 cargos de violencia sexual contra cuatro hombres entre 2001 y 2013. En su momento negó cinco delitos similares, y luego otros siete. Nada de lo cual impide que, vía ZEITmagazine, sostenga que tiene la absolución en sus manos y una vez llegue los despachos de Hollywood volverán a ponerse en contacto con él.

“Sé que hay personas ahora mismo que están listas para contratarme en el momento en que me liberen de los cargos en Londres. En el momento que suceda, estarán listas para seguir adelante”, asegura el actor de American Beauty. “Estamos ahora en un momento en que la gente tiene mucho miedo, porque si me apoyan serán cancelados”. Para que tal “cancelación” se evapore, Spacey necesitaría que pasara algo del estilo del caso de Anthony Rapp, actor que le acusó de conducta sexual inapropiada sin que sus demandas fructificaran.

“En el momento en que se aplica el escrutinio estas cosas se desmoronan. Es lo que ocurrió con el juicio de Rapp, y volverá a ocurrir en este caso”, asegura Spacey. El actor no muestra inquietud alguna por lo que habrá sido de su reputación si vuelve a Hollywood. “En 10 años nada de esto significará nada. Mi trabajo vivirá más que yo, es lo que se recordará”.

No hay que olvidar que Spacey, de forma reciente, fue contratado para protagonizar la película histórica 1241: Gateway to the West, pero que fue reemplazado en el momento en que se presentaron los cargos adicionales por los que en cuestión de días tendrá que responder.

