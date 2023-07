'La vida sexual de las universitarias' dice adiós a una de sus chicas

Después de darnos Yo nunca, en 2021, la guionista Mindy Kaling dejaba el instituto para centrarse en la universidad y presentarnos La vida sexual de las universitarias, una comedia de HBO Max sobre cuatro chicas que descubren quiénes son mientras navegan entre las vergonzosas pero divertidas experiencias de juventud.

A la espera de la temporada 3 (todavía sin fecha de estreno), Deadline ha informado de que una de sus protagonistas, Reneé Rapp, quien da vida a Leighton Murray, abandonará la serie tras la tercera entrega. Según ha anunciado el medio, la actriz aparecerá en varios episodios para dar fin a la historia de su personaje, pero ya no será una de las protagonistas.

A lo largo de dos temporadas, el personaje de Rapp se ganó a los espectadores con sus contestaciones directas, sus vestuarios y su lucha por salir del armario y ser quien realmente es, más allá de su fachada de mujer dura y pija. Un viaje que, según ha explicado en su cuenta de Instagram la propia Rapp, le ha permitido conocerse más a sí misma y conocer algunas de sus "personas favoritas".

Reneé Rapp via Instagram Instagram @reneerapp

"La vida sexual de las universitarias me trasladó a Los Ángeles y me presentó a algunas de mis personas favoritas. Dos años y medio más tarde, me ha dado a todos vosotros y a esta comunidad. Gracias a Mindy, Justin [Noble, cocreador de la serie] y a todos los de Max por creer en mí", ha escrito en su historia de Instagram.

"Hay mucho trabajo queer que es menospreciado, pero interpretar a Leighton me ha cambiado la vida. Amo quien soy 10 veces más después de conocerla. Espero que también os diese un poco de eso a todos vosotros. Ella es solo una pequeña parte en la representación, pero incluso las partes pequeñas cuentan. No sería la mitad de persona que soy sin ella y sin vosotros. Amo a esa tía más de lo que os podéis imaginar. Estoy muy emocionada por esta temporada y no puedo esperar a que veáis lo que se le viene encima a ella y a las chicas".

En una entrevista para Variety en 2022, Rapp afirmó que siempre había querido dedicarse a la música a tiempo completo, algo que, hasta la fecha, no le había sido posible. Después de protagonizar la nueva versión musical de Chicas malas como Regina, y tras lanzar su primer EP, Everything to Everyone, la actriz y cantante se despide de sus compañeras de habitación en la ficción, interpretadas por Pauline Chalamet, Amrit Kaur y Alyah Chanelle Scott, para empezar su tour por Estados Unidos y Reino Unido.

Por su parte, Kaling ha querido desearle buena suerte en su cuenta de Instagram, en la que ha compartido la noticia de su marcha junto al texto: "Queremos mucho a Reneé Rapp y por supuesto que nos da mucha pena decirle adiós a Leighton Murray. ¡Pero no podemos esperar más a ver a nuestra amiga en el tour!".

Mindy Kaling via Instagram Instagram @mindykaling

