'28 años después' podría ser ya una realidad: el regreso de Cillian Murphy a la franquicia de terror

En 2002, Danny Boyle estrenaba la película de ciencia ficción sobre zombies 28 días después, que se transformó en un verdadero éxito de taquilla tras partir de 8 millones de presupuesto y alcanzar 84 millones de recaudación. Esto permitía el desarrollo de una segunda entrega en 2007, 28 semanas después, que no consiguió el mismo rédito de la primera, pero alcanzó el título de clásico con el tiempo. Más de 20 años después, muchos aún esperan la prometida y anhelada tercera entrega, que ya podría ser una realidad.

Después de años de especulaciones sobre esta nueva película de la franquicia, que llevaría por sorpresa el título de 28 años después, el cineasta Alex Garland (Ex machina, Aniquilación), quien fuera guionista de la primera entrega y productor ejecutivo de la segunda, afirma haber concluido su guion.

"Hace unos años, una idea se materializó en mi cabeza para lo que sería realmente 28 años después. A Danny [Boyle] siempre le gustó la idea", ha confesado Alex Garland. Un filme para el que le gustaría contar con el cineasta británico, pese a que el propio Garland se ha forjado un reputado nombre en las últimas décadas, regresando a los orígenes de una saga que también sumó en la realización al español Juan Carlos Fresnadillo en la segunda entrega.

"Estamos hablando de eso con bastante seriedad, con bastante diligencia. Si Alex Garland no quiere dirigirla él mismo, estaré bien preparado para que podamos ejecutar una idea igualmente buena", confesaba Boyle sobre este filme, en el que podría regresar Cillian Murphy en el papel de Jim.

"Nunca diría que no. Me encantó hacer esa película. Fue hace mucho tiempo. Pero me encantaría volver de seguro a ese papel", señalaba el actor que se encuentra en mitad de la promoción de Oppenheimer y se despedía recientemente del personaje de Tommy Shelby en la serie Peaky Blinders.

¿Qué podremos encontrar en '28 años después'?

Al igual que la primera entrega se situaba 28 días después del apocalipsis zombie y la secuela 28 semanas después, y pese a que inicialmente muchos apuntaban ahora a 28 meses después, esta nueva entrega se situaría finalmente 28 años después de que la epidemia arrasara a la sociedad. Teniendo en cuenta que la segunda película terminaba con los infectados dando el salto de Londres a París, Garland ya confesaba el año pasado el tono pensado para el título.

"Tengo una idea genial para ella, pero es una película mucho más grande. 28 días después era una película más pequeña y punk, pero esta es diferente. Danny y yo ya hablamos sobre ello", señalaba el guionista de la primera película.

Una historia mayúscula que podría contar con Murphy, pero también con Imogen Potts, la actriz que interpretara a Tammy en la segunda entrega y se consagraba estos años en el cine de terror con títulos como Green Room o Vivarium.

Así, próximamente podríamos disfrutar de la tercera entrega de una franquicia que influenció al universo de los zombies, ejemplificado en éxitos posteriores como The Walking Dead o The Last of Us, que suponían verdaderos éxitos de audiencia en sus diferentes formatos.

