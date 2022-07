Alex Garland antes de 'Men': de despuntar con el guion de '28 días después' a sorprender con 'Ex machina' y 'Aniquilación'

Siempre atrae la figura del guionista que da el paso a la dirección, ya que sobre el papel asegura buenas ideas y solidez en la construcción de la historia. Con una trayectoria detrás de la cámara todavía en sus primeras etapas, el británico Alex Garland se ha convertido en un autor a tener en cuenta. El estreno de Men, título de carga turbadora de los destinados a dividir por el tratamiento de su evidente discurso de fondo, anima a repasar sus dos filmes previos, su miniserie y sus trabajos como guionista, faceta sin duda asociada a sus colaboraciones con Danny Boyle.

Su debut con 'Ex machina'

Con el recorrido adquirido como guionista, Garland sorprendió con su debut, Ex machina (2014), película de ciencia ficción en torno a la inteligencia artificial y determinada por la vocación discursiva (el anhelo y la apariencia de humanidad, el rol del creador, el vínculo con la máquina), el carácter envolvente y la frialdad buscada de modo consciente por el autor.

Muestra las conversaciones e interacciones de un programador (Domhnall Gleeson), seleccionado por un extraño investigador millonario (Oscar Isaac), con un robot de belleza femenina (el papel con el que se terminó de descubrir a Alicia Vikander) para examinar su conciencia. Con elementos de intriga psicológica y detalles turbadores (algunas sorpresas, el voyeurismo a través de las cámaras de vigilancia), fue nominada al Óscar al mejor guión.

'Aniquilación' en Netflix

Ex Machina avanzó el gusto de Garland por lo complejo, concepción amplificada en Aniquilación (2018), su película estrenada en Netflix. Ha caído en cierto modo en el olvido (la fugacidad de las películas y series en cuanto a estancia en el foco, el efecto sepultador del algoritmo…, lo habitual), si bien en su momento se habló bastante de ella. Constituía una singular variación de la ciencia ficción centrada en los contactos con alienígenas, con una zona aislada que supone entrar en una dimensión peligrosa y desconocida, adonde se dirige una expedición de mujeres, entre ellas una bióloga (Natalie Portman) dispuesta a saber qué ocurrió con su marido (Óscar Isaac).

Aunque Garland aplica ideas arrebatadoras (las mutaciones en la naturaleza, el nuevo comienzo), Aniquilación no termina de estar redondeada (la irregularidad que aparece) y no traspasa lo estimable cuando incluso albergaba potencial para más. No obstante, quien la haya visto la recordará por esas extrañamente magnéticas escenas de encuentro (atención al punto turbador de la música elegida) y por su deriva hacia la rareza.

Más ciencia ficción en 'Devs'

Garland cultivó asimismo su género predilecto en Devs (2020), miniserie de FX sobre una ingeniera informática (Sonya Mizuno, presente en Ex machina y Aniquilación en roles secundarios) que a partir de la desaparición de su pareja sospecha de una división secreta de su empresa. Compuesta por ocho episodios, en España puede verse en HBO Max.

Sus inicios como guionista

El nombre de Alex Garland se vincula de partida con una de las etapas creativas de Danny Boyle. Al pensar en su alianza creativa surge en primer término la memorable 28 días después (2002), si bien las colaboraciones comenzaron con La playa (2000), en la que Boyle y el guionista John Hodge (juntos en Tumba abierta, Trainspotting, Una historia diferente, Trance y T2 Trainspotting) adaptaron la novela de Garland. Esta obra, mal recibida en su momento, se recuerda por ser la de un joven Leonardo DiCaprio en modo mochilero en busca de experiencias en Tailandia y que se deja llevar por compañías nocivas.

Después llegó la citada 28 días después, icónica (ese comienzo con Cillian Murphy por las calles vacías de Londres al haberse producido el Apocalipsis) y fundamental en la evolución de la temática de infectados/zombis. De nuevo con Murphy al frente del reparto, director y guionista se embarcaron en la que sería su última obra conjunta, Sunshine (2007), apreciable y ambiciosa propuesta de ciencia ficción que, transcurridos 15 años, merece ser reivindicada por su tratamiento formal (el sol, el calor) y sus aspectos discursivos.

Su oficio de guionista empezó con Boyle pero luego prosiguió aparte como señalan Nunca me abandones (2010) y Dredd (2012), modulación del personaje que tiene bien merecida su etiqueta de obra culto. Con Civil War, su cuarto largo, en posproducción (también con A24 detrás), habrá que ver qué pasa finalmente con su versión de Halo, proyecto sumido en los cambios y en el limbo desde hace años.

