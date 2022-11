Danny Boyle se está planteando dirigir el guion de '28 meses después' que ya ha escrito Alex Garland

Desde hace tres años Alex Garland le está dando vueltas a una nueva entrega de 28 días después. Mientras ponía en pie proyectos como Devs o Men (su último film, de recibimiento tirando a frío), el aclamado cineasta británico ha desarrollado la historia de 28 meses después, y todo apunta a que el guion ya está finiquitado y listo para que lo dirija algún afortunado, si no lo acaba dirigiendo el mismo Garland. Estos días se cumplen 20 años desde el estreno de 28 días después, una de las películas de zombies más influyentes de la era reciente, y para celebrarlo ha tenido lugar un evento al que han acudido Cillian Murphy, protagonista del film, y Danny Boyle: el mismo que llevó a imágenes la historia de Garland. Durante la reunión, claro, ha salido a colación la existencia del nuevo libreto.

Boyle asegura haberlo leído, y está tan encantado con la posibilidad de 28 meses después que no descarta volver a hacerse cargo de la dirección. “Estaría muy tentado de dirigirla. Parece un muy buen momento en realidad. Es curioso, no había pensado en ello hasta que lo acabas de decir, y me acordé de '¡Bang, este guión!', que vuelve a estar ambientado en Inglaterra y está muy relacionado con Inglaterra. En fin, ya veremos... ¿quién sabe?”, afirma según NME. 28 días después, estrenada en 2002, narraba cómo un joven (Murphy) despierta de su coma una vez transcurren cuatro semanas de que un misterioso virus haya convertido a la población en zombis. Todo un apocalipsis que, para Boyle, se alinea estupendamente con lo que ha vivido el mundo en los últimos dos años.

“En realidad la idea ha llegado a perseguirnos desde el covid. Nos quejamos de lo superpobladas que están las ciudades y del estrés y luego, en un instante, la vida tal y como la conocemos en muchas, muchas formas diferentes pueden vaciarlas”. 28 días después tuvo una primera secuela en 2007, titulada 28 semanas después. La dirigía Juan Carlos Fresnadillo con el protagonismo de Robert Carlyle, y aunque no contó con Garland firmando el guion, la película fue bien recibida tanto por la crítica como por el público. No hay motivos de peso, por tanto, para que no tengamos una tercera entrega, pero Boyle ha sido muy claro con cómo debería plantearse. La dirija o no, 28 meses después tiene que estrenarse en cines, nada de streaming o de lanzamientos híbridos.

“Debería volver a ser una experiencia porque una de las cosas que está pasando en el negocio ahora es que tiene que haber una gran razón para que vayas al cine… porque cada vez hay menos razones”, reflexiona. “A las empresas que distribuyen películas y a las cadenas de cines les cuesta proyectarlas, les cuesta llevar a la gente al cine a no ser que se trate de algo como Top Gun: Maverick o una de Marvel. Pero una tercera parte haría venir a la gente, si fuera medianamente decente”. Boyle se encuentra estos días preparando una película sobre Matusalén con Michael B. Jordan, luego de haber abandonado la dirección de Sin tiempo para morir y que le reemplazara Cary Fukunaga.

Opiniones para todos los gustos

Murphy, por su parte, no descarta recobrar el protagonismo de la franquicia tras la sustitución de Carlyle, imaginándose apareciendo en la tercera película aunque haya un pequeño “problema”, y es que “tiene 20 años más”. “Pero cada vez que me encuentro con Danny o Alex siempre lo menciono. Se la enseñé a mis hijos hace poco, en un Halloween de hace cuatro o cinco años, y les encantó. Realmente no ha envejecido, lo que es increíble para una película que tiene 20 años. Así que sí, me encanta la idea y me resulta muy atractiva”.

El evento sobre 28 días después ha tenido lugar en una semana atribulada para Boyle, pues paralelamente ha intervenido en una conferencia organizada por el British Film Institute. En ella, el director inglés le ha dedicado palabras poco halagüeñas a la industria del cine británico. “Es algo terrible que decir en el hogar del cine británico, pero no estoy seguro de que seamos grandes cineastas, para ser honesto. Como nación, nuestras dos formas de arte son el teatro, en un sentido de clase media, y la música pop, porque somos extraordinarios en ello”, aseguró.

