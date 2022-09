Danny Boyle prepara una versión teatral de 'Matrix' como musical hip-hop

Hace escasas semanas llegaba a Star, en Disney+, la serie Pistol recreando el ascenso y caída de los Sex Pistols. Detrás del proyecto estaba alguien tan interesado en combinar música e imagen como siempre lo ha sido Danny Boyle, y Pistol ha resultado a ser el precedente de uno de los giros más inesperados de su carrera. Puesto que, según recogen medios como Variety, Boyle ha resuelto dirigir un espectáculo teatral, destinado a los escenarios británicos, que toma como inspiración nada menos que Matrix, la película de 1999. Su título es Free Your Mind, y se trata de un musical cuyas composiciones se enmarcan íntegramente en el hip-hop.

Free Your Mind dispone de la licencia de Warner Bros. Theater Ventures y ha sido programado para el teatro Factory International, recientemente fundado en Manchester. Este “espectáculo inmersivo a gran escala” llegaría en octubre de 2023, teniendo a Boyle a los mandos en una aventura no especialmente nueva para él: fue el director de Trainspotting, a fin de cuentas, quien ya estuvo tras la pirotécnica ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Londres, allá por 2012. Boyle tiene un amplio dominio escénico se trate de cine o de espectáculos en vivo, y podrá volverlo a demostrar con Free Your Mind.

La descripción del espectáculo cuenta lo siguiente: “Combinando la coreografía hip-hop de cientos de bailarines con un diseño inmersivo, Free Your Mind llevará al público a un emocionante viaje a través de Matrix y a un nuevo reino de posibilidades. Esta sorprendente producción se extenderá por los espacios ultraflexibles del edificio, respondiendo a ellos y aprovechando la energía colectiva del momento”. La música de Free Your Mind está compuesta por Michael ‘Mikey J’ Asante, mientras las coreografías corren a cuenta de Kenrick ‘H20’ Sandy. Tracey Seaward, colaboradora habitual de Boyle, se encarga de producir, y el guion lo firman Es Devlin y la dramaturga Sabrina Mahfouz.

Antes de dar el salto a las tablas, Matrix ha contado en el cine con tres secuelas. La película ideada por Lana y Lily Wachowski, un clásico de la ciencia ficción, fue continuada por Matrix Reloaded, Matrix Revolutions y, el año pasado, Matrix Resurrections. Esta última fue dirigida en solitario por Lana Wachowski y demostró que el interés por la franquicia no había disminuido en estos años, de forma que desarrollar un espectáculo teatral inspirado en ella no deje de ser lógico... ¿verdad?

