Las 10 mejores películas de cine quinqui para celebrar el estreno de la ópera prima de Mario Casas

Según la RAE, la palabra 'quinqui' proviene de quincallero, profesión a la que hace referencia. Sin embargo, su segunda acepción se desvía de este camino gremial y se adentra en las sombras: Persona que comete delitos o robos de poca importancia. Francisco Umbral, padrino del contraidioma de las clases bajas madrileñas, el cheli, señalaba que el quinqui era “el payo que remeda la vida de los gitanos”. En la gran pantalla, el cine quinqui es un producto tan propio de España como la paella o la corrupción urbanística.

La epopeya del heroinómano que cabalga en motos robadas, atraca farmacias y duerme en los burdeles extintos de la M-100 fue plasmada en el llamado cine quinqui, movimiento en boga durante los setenta y ochenta y abanderado por los directores Eloy de la Iglesia y José Antonio de la Loma. En un sentido más amplio, el cine quinqui representa la cotidianeidad de las clases bajas, generalmente tomando como punto de referencia a un adolescente o una pandilla de jóvenes que capean, como pueden, con la miseria, la drogadicción y la delincuencia en un mundo sin esperanzas.

Así, la primera película del director Mario Casas, Mi soledad tiene alas, es una mirada benévola y risueña al cine quinqui de toda la vida: un álbum de historias tristes al que Casas le injerta dos alas para que pueda escapar de sí mismo. Si la ópera prima del actor gallego te ha gustado, te recomendamos estos 10 títulos de cine quinqui, neoquinqui y pseudoquinqui.

'Los golfos' (1960)

Carlos Saura, quien años después, con el género en su apogeo, dirigiría Deprisa, deprisa, creó con Los golfos el sustrato arqueológico sobre el que asienta el cine quinqui posterior. Nominada a la Palma de Oro en Cannes, este título fundacional se centra en un grupo de jóvenes con mínimas aspiraciones (uno de ellos quiere ser torero) y un horizonte descorazonador, circundado por las torres de los arrabales madrileños.

'Perros callejeros' (1977)

El 77 fue un año dorado en el cine quinqui: Eloy de la Iglesia estrenó Los placeres ocultos; José Truchado, Juventud drogada; y Ramón Fernández, Chely. Sin embargo, si hubiera que reducir la obra de José Antonio de la Loma en una sola película, posiblemente sería Perros callejeros, uno de las joyas gamberras del género. Aunque daría lugar a tres secuelas, la primera entrega es la que mejor ha resistido el paso del tiempo.

Como era habitual en el cine quinqui, los encargados de dar vida a delincuentes y adictos no debían hacer un gran esfuerzo interpretativo, puesto que procedían de las calles y esa era su vida fuera de la pantalla. En Perros callejeros, el protagonista era Ángel Fernández, más conocido por su nombre de batalla, el Torete, que por entonces tenía 17 años. Aunque no lo sabía con certeza, posiblemente sospechaba que ya había vivido más de lo que le quedaba por vivir: en 1991, a los 31 años, Fernández murió de SIDA.

'El pico' (1983)

Tal vez, la película central del cine quinqui puro y sin adulterar. Dirigida por Eloy de la Iglesia, que se había curtido desde 1966 como director, El pico está envuelta por el aura trágica y metacinematográfica de su héroe, José Luis Manzano. Este James Dean barriobajero que sólo actuó en 8 películas fue descubierto Eloy de la Iglesia cuando preparaba una película sobre otro legendario delincuente, El Jaro.

Para entonces, a Manzano le quedaba muy cerca Soto del Real y los estudios de cine, a una vida de distancia, pero el director vio algo en este muchacho atractivo, de pelo rizado y mirada lobuna y lo puso al frente de una película, Navajeros, en la que actuaría con José Sacristán o José Manuel Cervino.

Salvo el breve interregno de la miniserie Los pazos de Ulloa, la carrera de Manzano transcurrió por la vía de lo quinqui: sólo en una película de este género, Colegas, no lo dirigió de la Iglesia. Su descubridor quería a Manzano únicamente para él. En El pico, una historia clásica de perdedores irredentos que ejerce, al mismo tiempo, de piedra Rosetta del cine quinqui, Manzano hizo el gran papel de su breve trayectoria. En El pico II, se despediría de Paco Torrecuadrada, protagonista de la primera parte.

Entre tanto, de la Iglesia y Manzano fueron estrechando el cerco de su relación: el director le mostró el mundo que había más allá de Vallecas y Manzano, los placeres ocultos de la heroína y otras drogas duras. La estanquera de Vallecas, basada en el drama de José Luis Alonso de los Santos, fue su última película juntos. De hecho, fue la última película que Eloy de la Iglesia en más de 13 años; y la definitiva de Manzano.

A partir de entonces, ambos acunaron, por separado, el cuerpo sórdido de la adicción y la marginación social. Manzano es acusado de atraco e ingresa en la cárcel por primera vez en su vida. Al salir en libertad, trata de dejar las drogas pero no lo consigue. Finalmente, en 1992, Eloy de la Iglesia encuentra el cadáver de Manzano en su apartamento, con una jeringuilla aún penduleando en la rodilla del actor. Tenía 29 años y ese había sido su último pico.

'¿Qué he hecho yo para merecer esto!' (1984)

Almodóvar no dejó escapar el desvencijado tren del cine quinqui y, cuando tuvo la oportunidad, embutió en un vagón a una Carmen Maura estupefacta y estupefaciente (en ambos sentidos), a Ángel de Andrés López, Verónica Forqué y, obviamente, a Chus Lampreave. Como muchas de sus películas, ¿Qué he hecho yo para merecer esto! es una comedia sólo porque Almodóvar se las arregla para convencernos de ello. El material de partida no lo ponía fácil: pobreza, drogadicción, prostitución, pederastia, asesinato…y nazismo. También, lagartos-mascota y telequinesia.

'27 horas' (1986)

Montxo Armendáriz se llevó al cine quinqui de viaje para demostrar que sus historias no eran, como el bocadillo de calamares, típicamente madrileñas. En San Sebastián, Jon, Patxi y Maite se ven acorralados por la falta de expectativas, los trabajos precarios y la heroína. Es decir, una narración más de los años de plomo y pico, pasada por el filtro del euskera.

'El Lute: Camina o revienta' (1987)

Jean Valjean nació en Salamanca y su nombre fue Eleuterio Sánchez. Como el personaje de Los miserables, Eleuterio fue encarcelado por robar comida: en su caso, unas gallinas. Los meses de presidio hicieron que el salmantino, apodado El Lute, comenzase a codearse con el lumpen y, en 1965, fue condenado a muerte por el atraco a una joyería.

La pena, no obstante, fue conmutada a cadena perpetua y, en un traslado, El Lute consiguió fugarse. Su historia fue narrada por Vicente Aranda en esta película y en su continuación, El Lute II: Mañana seré libre. El encargado de interpretar al célebre prófugo, Imanol Arias, llegaría a conocer a su alter-ego y juntos harían concederían varias entrevistas.

'Matar al Nani' (1988)

El cine quinqui comenzaba a morir con la década de los ochenta, y Matar al Nani fue uno de sus últimos coletazos. Roberto Bodegas, otro de los buques insignias del género (además de como director, había trabajado como guionista a las órdenes de Eloy de la Iglesia) se aproximó a un rostro infalible en la crónica negra española, el del Nani, el primer desaparecido de nuestra democracia. Con la crudeza que demandaba la historia, Bodegas imagina los últimos días de este delincuente que, posiblemente, no logró sobrevivir a los sótanos de la DGS.

'Barrio' (1998)

Un núcleo que se apagó hace décadas y una corteza que sigue viva, y creciendo. Así podría definirse el cine quinqui si se tienen en cuenta sus múltiples herederos, entre los que se encuentra este título de Fernando León de Aranoa, el segundo tras Familia y, quizá, el mejor de todos. Al borde de los dos mil, Aranoa mantuvo las claves de lo quinqui en esta película sobre soñadores condenados al fracaso porque, en su soledad, no hay alas a la venta.

'7 vírgenes' (2005)

El sevillano barrio de Amate, en lugar de Vallecas; y la primera década del milenio, en lugar de los setenta. Alberto Rodríguez le dio la espalda a la Giralda y a la Plaza de España para dirigir la cámara hacia esas calles que el cine español apenas frecuenta. Los dos héroes de su historia, como en el cine quinqui original, son dos adolescentes con vocación de cárcel a los que interpretan Juan José Ballesta y un superlativo Jesús Carroza. En un segundo plano, se mueven cuatro de los mejores actores nacionales en la actualidad: Vicente Romero, Ana Wagener, Manolo Solo y Antonio Dechent.

'A cambio de nada' (2015)

Junto con Las leyes de la frontera (de Daniel Monzón y disponible en Netflix), esta ópera prima de Daniel Guzmán es el exponente más reciente del cine quinqui (o neoquinqui, o pseudoquinqui) con el que contamos. Gracias a ella, Miguel Herrán tuvo su primera oportunidad en el mundo del cine y, cuando recogió el Goya a mejor actor revelación, pronunció en discurso que sirve como contrapeso a la lúgubre memoria de un género poblado por actores como Manzano y Ángel Fernández.

Observando a un Daniel Guzmán que, con ojos enrojecidos, le sostenía la mirada a duras penas, Herrán le agradeció al director que consiguiese que “un chico sin ilusiones descubra un mundo nuevo, quiera estudiar, quiera trabajar y se agarre a esta vida nueva como si no hubiera otra”.

Bonus: 'Trainspotting' (1996)

Vale, sus protagonistas no hablan español sino inglés (más aún, inglés con acento escocés, o sea, otro idioma) y no se desarrolla en Madrid o Sevilla, sino en Edimburgo y Londres, pero, al margen de esto, ¿no es Trainspotting una de las películas más quinquis de esta lista? No faltan las jeringuillas, las navajas, los atracos, las peleas de bar y sí, en cambio, las esperanzas de progresar por lo civil y no por lo criminal. En pocas palabras, Trainspotting es quizá el mejor título de cine quinqui español, si dejamos a un lado que no es ni cine quinqui ni es española.

