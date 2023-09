Mario Casas confiesa que no siempre fue guapo: “Era como el monstruo de los Goonies’

A lo largo de su carrera, Mario Casas se ha empeñado en demostrarle a sus detractores que sabe actuar. El gallego, que acaba de estrenar en España su primera película como director, Mi soledad tiene alas, no ha dudado en ponerse a prueba mediante papeles de lo más variopinto: un arquitecto en Contratiempo, un prisionero en un campo de concentración en El fotógrafo de Mauthausen, un inválido en El practicante o un cantante latino en Mi gran noche. Lo que nunca ha tenido Casas que demostrarle a nadie, ni siquiera a sus enemigos declarados, es que es guapo.

Y, sin embargo, él no está muy convencido de que esto último sea verdad. O, al menos, de que haya sido verdad durante toda su vida. En la entrevista que el actor concedió al pódcast Malas personas, la presentadora Victoria Martín señaló un hecho irrefutable: “Cuando naces guapo, todo es maravilloso”.

Mario Casas. Patricia J. Garcinuno / Getty

Mario Casas la observó como un jugador de la NBA hubiese mirado a una periodista que, durante una conversación, indicase las ventajas de medir menos de un metro setenta. “La vida es increíble”, insistió Martín ante su impávido entrevistado, “¿Verdad o no?” y, entonces, Casas se volvió y le preguntó a alguien, fuera de plano, si tenía a mano "alguna foto de cuando yo nací”.

“Salí muy deformado”

Desplegando una sonrisa insolente para lo que va a contar a continuación, Mario Casas le reveló a Victoria Martín que su aspecto era tan desagradable que sus padres no lo sacaron de casa hasta que cumplió tres años. Ahora, al que le toca insistir es al actor: “Lo que te cuento es real”.

Según refirió Casas en Malas personas, y como es natural, u madre lo dio a luz en un hospital: el único problema es que el alumbramiento tuvo lugar en los baños del edificio, justo cuando la madre aprovechaba la pausa publicitaria de un episodio de Falcon Crest.

“Empecé a salir y no había enfermeras, así que tuvieron que sacarme con unos fórceps”, contaba el actor. “Salí muy deformado. Mi cabeza era como la del monstruo de los Goonies, Sloth”. El recibimiento familiar no fue muy alentador: su tío, al verlo por primera vez, no pudo reprimirse y dejó escapar un “hostia, el niño. Os ha salido feo” que no envejecería demasiado bien.

