Hulu cancela 'Cómo conocí a vuestro padre' tras dos temporadas

Cómo conocí a vuestro padre llegaba con dos precedentes llamativos. Por un lado, años antes había habido un intento de lanzar una serie titulada así como spin-off de la archiconocida Cómo conocí a vuestra madre. Greta Gerwig era la principal protagonista y responsable, y al no conseguir luz verde tuvo que dedicarse a otras cosas como consagrarse como directora (y estar detrás del actual fenómeno de Barbie). Por otro, antes de recalar como protagonista Duff había tenido una decepcionante experiencia con Disney+, en tanto a un fallido reboot de Lizzie McGuire que quería presentar al personaje en su edad adulta.

El reboot de Lizzie McGuire no llegó a despegar, pero sirvió para que Duff iniciara conversaciones con Hulu (también bajo el paraguas de Disney) y de ahí surgiera una nueva Cómo conocí a vuestro padre donde interpretaba a la protagonista, Sophie. Esta le contaba a su hijo cómo había conocido a su padre del mismo modo que Ted (Josh Radnor) hizo algo parecido en Cómo conocí a vuestra madre entre 2005 y 2014. Cómo conocí a vuestro padre no era una secuela, pero se ambientaba igualmente en Nueva York y contó con los cameos de algunos de sus protagonistas, estilo Neil Patrick Harris o Cobie Smulders.

En 2022 fue renovada por una temporada más, pero de pronto TV Line se ha hecho eco de que Hulu ha cancelado la serie. Cómo conocí a vuestro padre se quedará en dos temporadas con la historia inconclusa (aún no hemos conocido a ese “padre”), uniéndose a otra serie recientemente cancelada de Hulu como es The Great. Puesto que coincide con el final de Reservation Dogs, es llamativo que este streamer se esté quedando poco a poco sin series originales, destacando ahora mismo por su buena salud Solo asesinatos en el edificio y The Bear, que desarrolla para FX.

Cómo conocí a vuestro padre tenía en su reparto, además de Duff, a Christopher Lowell, Suraj Sharma, Francia Raisa o Tom Ainsley. Sus creadores eran Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, que se han quedado con 30 episodios donde no han contado la historia de Sophie al punto que ellos hubieran preferido.

